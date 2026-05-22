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Checo Pérez considera correr las 24 Horas de Nürburgring tras éxito de Verstappen

El piloto mexicano buscaría correr en otras competencias tras inspiración del excampeón de Fórmula 1

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Pérez vería con buenos ojos participar en dicha competencia. REUTERS/Go Nakamura
Pérez vería con buenos ojos participar en dicha competencia. REUTERS/Go Nakamura

El ambiente previo al Gran Premio de Canadá se intensifica para Checo Pérez, quien afronta un momento decisivo en su temporada con Cadillac.

El piloto mexicano, consciente de los retos que implica liderar un proyecto en desarrollo, se enfrenta a un calendario comprimido y a la presión de obtener resultados inmediatos.

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La cita canadiense no solo representa un desafío técnico, sino también una oportunidad para medir la evolución del monoplaza bajo condiciones de máxima exigencia.

A pesar de dicho reto, el tapatío ya consideraría competir en otras competencias del automovilismo.

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Pérez contempla las 24 Horas de Nürburgring tras el ejemplo de Verstappen

En las vísperas del Gran Premio de Canadá, Checo Pérez sorprendió al revelar su interés en disputar las 24 Horas de Nürburgring.

Dicha competencia es una de las carreras de resistencia más brutales y famosas del mundo, celebrada anualmente en Alemania. Más de 100 autos (desde vehículos de calle modificados hasta potentes GT3) compiten simultáneamente sobre el mítico trazado de Nordschleife, conocido como el“Infierno Verde”.

La inspiración le llegó tras el reciente desempeño de Max Verstappen, donde el neerlandés protagonizó una actuación que no pasó inadvertida en el paddock.

Pérez confesó que la idea de participar en la prueba de resistencia le resulta atractiva y divertida, recordando incluso sus primeras vueltas al Nordschleife durante su etapa en la Fórmula BMW.

El piloto mexicano compartió que solía recorrer el legendario trazado con autos de alquiler en sus años formativos y, entre risas, admitió que no siempre devolvía los vehículos “intactos”.

Max Verstappen aprovechó el descanso de la F1. // Joerg Mitter / Red Bull Content Pool // SI202605120748 // Usage for editorial use only //
Max Verstappen aprovechó el descanso de la F1. // Joerg Mitter / Red Bull Content Pool // SI202605120748 // Usage for editorial use only //

Este guiño a su pasado subraya el entusiasmo de Pérez por nuevos retos fuera de la Fórmula 1.

El hecho de que un campeón como Verstappen se anime a competir fuera del calendario tradicional parece haber abierto una puerta para que otros pilotos consideren aventuras similares.

Pérez mantiene la mente abierta, aprovechando el impulso de la experiencia de Verstappen para proyectar su propia incursión en el Nordschleife.

El neerlandés lideró buena parte de la carrera antes de verse obligado a abandonar por una avería mecánica.

Las fallas persistentes de Cadillac complican a Pérez

Mientras mira hacia nuevos horizontes, Checo Pérez no pierde de vista la realidad de Cadillac en la Fórmula 1.

El equipo ha dado pasos positivos con las recientes actualizaciones, pero los problemas técnicos persisten.

Pérez ha identificado dos debilidades principales en el MAC-26: la falta de carga aerodinámica y la gestión ineficiente de los neumáticos, factores que limitan las aspiraciones competitivas de la escudería estadounidense.

Pérez aún no se siente cómodo en su monoplaza. (AP Foto/Altaf Qadri)
Pérez aún no se siente cómodo en su monoplaza. (AP Foto/Altaf Qadri)

El piloto aseguró que el equipo trabaja para optimizar cada área del monoplaza, aunque reconoce que aún queda un largo camino por recorrer.

“Nos falta mucho en la carga pura y en el rendimiento con los neumáticos”, explicó Pérez, remarcando que el desgaste excesivo de las gomas les impide mantener el ritmo frente a sus rivales durante toda la carrera.

De cara al Gran Premio de Canadá, Pérez se mantiene enfocado en sumar experiencia y datos que permitan acelerar el desarrollo del auto, sin perder de vista que cada carrera representa una oportunidad única para avanzar en la Fórmula 1.

El interés por las 24 Horas de Nürburgring y la lucha por consolidar al equipo en la máxima categoría reflejan el carácter de el piloto mexicano.

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