6 enfermedades que dan síntomas en las manos y pocas personas conocen

Un pequeño cambio de color o textura en las manos puede ser la clave para actuar antes de que las complicaciones avancen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manos pueden revelar señales tempranas de distintas enfermedades que, en muchos casos, pasan desapercibidas.

Cambios en la coloración, textura, sensibilidad o movilidad de los dedos pueden ser manifestaciones de trastornos autoinmunes, circulatorios, metabólicos o infecciosos.

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Observar y reconocer estos síntomas en las manos permite identificar problemas de salud antes de que se presenten complicaciones mayores y buscar atención médica oportuna.

Un paciente muestra una mano severamente hinchada debido a un episodio de angioedema hereditario, observada en un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta de tu salud que pueden detectarse en las manos

De acuerdo con información de Mayo Clinic, algunas señales de alerta sobre tu salud que pueden detectarse en las manos incluyen:

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Cambio de coloración: Dedos que se tornan blancos, azules o morados ante el frío o el estrés pueden indicar problemas circulatorios, como el síndrome de Raynaud.

Hinchazón persistente: Manos inflamadas sin causa aparente pueden ser síntoma de artritis, problemas renales o enfermedades autoinmunes.

Uñas con manchas, surcos o deformidades: Cambios en la forma, color o textura de las uñas pueden estar relacionados con deficiencias nutricionales, enfermedades tiroideas, psoriasis o infecciones.

Entumecimiento y hormigueo: Sensación de adormecimiento o cosquilleo frecuente puede señalar compresión de nervios, como en el síndrome del túnel carpiano, o problemas metabólicos como la diabetes.

Piel reseca, endurecida o con descamación: Piel que se engrosa, endurece o presenta descamación puede asociarse a enfermedades como la esclerodermia, eccema o afecciones autoinmunes.

Dificultad para mover los dedos: Rigidez, dolor o incapacidad para estirar los dedos pueden indicar artritis, fenómeno de Dupuytren u otras afecciones musculoesqueléticas.

Estas señales no siempre indican una enfermedad grave, pero si persisten o se acompañan de otros síntomas, es recomendable consultar a un médico para una valoración adecuada.

Pequeñas variaciones en los dedos pueden contener pistas valiosas acerca de trastornos internos que suelen pasar desapercibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 enfermedades que dan síntomas en las manos y pocas personas conocen

Aquí tienes seis enfermedades que pueden manifestarse con síntomas en las manos y que son poco conocidas por la mayoría de las personas:

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Síndrome de Raynaud: Esta enfermedad provoca episodios en los que los dedos de las manos se tornan blancos o azulados, fríos y entumecidos ante el frío o el estrés, debido a una disminución temporal del flujo sanguíneo. Esclerodermia: Se trata de una enfermedad autoinmune que endurece y engrosa la piel de las manos, puede causar rigidez, hinchazón y dificultad para mover los dedos. Fenómeno de Dupuytren: Consiste en el engrosamiento y acortamiento de la fascia en la palma de la mano, lo que provoca que uno o varios dedos se doblen hacia la palma y no puedan estirarse completamente. Artritis psoriásica: Más allá de la artritis reumatoide, esta variante asociada a la psoriasis puede inflamar y deformar los dedos, además de causar lesiones en las uñas. Síndrome del túnel carpiano secundario: Aunque el túnel carpiano es común, su aparición como síntoma de otras enfermedades poco conocidas, como el hipotiroidismo o la amiloidosis, suele pasar desapercibida. Enfermedad de Kawasaki: Afecta principalmente a niños, produce enrojecimiento, descamación y edema en las palmas de las manos, junto con fiebre alta y otros síntomas sistémicos.