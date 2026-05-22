México

6 enfermedades que dan síntomas en las manos y pocas personas conocen

Un simple vistazo puede ayudar a reconocer cambios invisibles para muchos y así detectar a tiempo problemas de fondo

Guardar
Google icon
inflamación de articulaciones, dolor, salud, medicina, estudios, médicos, doctores - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un pequeño cambio de color o textura en las manos puede ser la clave para actuar antes de que las complicaciones avancen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manos pueden revelar señales tempranas de distintas enfermedades que, en muchos casos, pasan desapercibidas.

Cambios en la coloración, textura, sensibilidad o movilidad de los dedos pueden ser manifestaciones de trastornos autoinmunes, circulatorios, metabólicos o infecciosos.

PUBLICIDAD

Observar y reconocer estos síntomas en las manos permite identificar problemas de salud antes de que se presenten complicaciones mayores y buscar atención médica oportuna.

Primer plano de una mano izquierda con hinchazón severa y enrojecimiento sobre una camilla de examen en un consultorio médico con iluminación natural.
Un paciente muestra una mano severamente hinchada debido a un episodio de angioedema hereditario, observada en un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta de tu salud que pueden detectarse en las manos

De acuerdo con información de Mayo Clinic, algunas señales de alerta sobre tu salud que pueden detectarse en las manos incluyen:

PUBLICIDAD

  • Cambio de coloración: Dedos que se tornan blancos, azules o morados ante el frío o el estrés pueden indicar problemas circulatorios, como el síndrome de Raynaud.
  • Hinchazón persistente: Manos inflamadas sin causa aparente pueden ser síntoma de artritis, problemas renales o enfermedades autoinmunes.
  • Uñas con manchas, surcos o deformidades: Cambios en la forma, color o textura de las uñas pueden estar relacionados con deficiencias nutricionales, enfermedades tiroideas, psoriasis o infecciones.
  • Entumecimiento y hormigueo: Sensación de adormecimiento o cosquilleo frecuente puede señalar compresión de nervios, como en el síndrome del túnel carpiano, o problemas metabólicos como la diabetes.
  • Piel reseca, endurecida o con descamación: Piel que se engrosa, endurece o presenta descamación puede asociarse a enfermedades como la esclerodermia, eccema o afecciones autoinmunes.
  • Dificultad para mover los dedos: Rigidez, dolor o incapacidad para estirar los dedos pueden indicar artritis, fenómeno de Dupuytren u otras afecciones musculoesqueléticas.

Estas señales no siempre indican una enfermedad grave, pero si persisten o se acompañan de otros síntomas, es recomendable consultar a un médico para una valoración adecuada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Pequeñas variaciones en los dedos pueden contener pistas valiosas acerca de trastornos internos que suelen pasar desapercibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 enfermedades que dan síntomas en las manos y pocas personas conocen

Aquí tienes seis enfermedades que pueden manifestarse con síntomas en las manos y que son poco conocidas por la mayoría de las personas:

  1. Síndrome de Raynaud: Esta enfermedad provoca episodios en los que los dedos de las manos se tornan blancos o azulados, fríos y entumecidos ante el frío o el estrés, debido a una disminución temporal del flujo sanguíneo.
  2. Esclerodermia: Se trata de una enfermedad autoinmune que endurece y engrosa la piel de las manos, puede causar rigidez, hinchazón y dificultad para mover los dedos.
  3. Fenómeno de Dupuytren: Consiste en el engrosamiento y acortamiento de la fascia en la palma de la mano, lo que provoca que uno o varios dedos se doblen hacia la palma y no puedan estirarse completamente.
  4. Artritis psoriásica: Más allá de la artritis reumatoide, esta variante asociada a la psoriasis puede inflamar y deformar los dedos, además de causar lesiones en las uñas.
  5. Síndrome del túnel carpiano secundario: Aunque el túnel carpiano es común, su aparición como síntoma de otras enfermedades poco conocidas, como el hipotiroidismo o la amiloidosis, suele pasar desapercibida.
  6. Enfermedad de Kawasaki: Afecta principalmente a niños, produce enrojecimiento, descamación y edema en las palmas de las manos, junto con fiebre alta y otros síntomas sistémicos.

Temas Relacionados

manossaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Tren Suburbano -AIFA será más caro que el Tren El Insurgente a Toluca

El recorrido Lechería - AIFA actualizará sus tarifas luego de que concluyera el periodo promocional por inauguración

Tren Suburbano -AIFA será más caro que el Tren El Insurgente a Toluca

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Se disputa el primer encuentro de la Final del futbol mexicano desde el Estadio Ciudad de los Deportes que promete muchos goles para definir al campeón

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Noroña se burla entre acusaciones de narcopolítica mientras crece presión contra Morena por caso Rocha Moya

La sesión de la Comisión Permanente estuvo marcada por intercambios entre Morena, PAN y Movimiento Ciudadano por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa

Noroña se burla entre acusaciones de narcopolítica mientras crece presión contra Morena por caso Rocha Moya

Estudiantes del IPN protestan afuera de Canal Once

Las y los manifestantes exigen un espacio en televisión, realizaron más de 10 concentraciones en las inmediaciones de varios planteles

Estudiantes del IPN protestan afuera de Canal Once
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Andrea del Val revela entre lágrimas por qué fue agredida por el estilista de Fátima Bosch

LP en México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Checo Pérez considera correr las 24 Horas de Nürburgring tras éxito de Verstappen

A 20 días del Mundial 2026, Calzada Flotante en Tlalpan estará lista según autoridades

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

Se desata una riña entre trabajadores y padres de familia en el Estadio Yu’Va de los Guerreros de Oaxaca