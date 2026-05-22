Estilista de Fátima Bosch niega haber golpeado a Miss Venezuela: “Quería hacer show”

El estilista explicó que las heridas de Miss Venezuela fueron provocadas por una cámara, no por él (redes)

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, fue liberado tras una detención por la presunta agresión contra Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, y después aseguró en un video difundido en sus redes sociales que no la golpeó y que las lesiones en el rostro habrían ocurrido durante un forcejeo por un teléfono celular.

La versión del estilista sostiene que las autoridades francesas lo dejaron en libertad después de escuchar su declaración y la de personas que estaban en el lugar. El caso se volvió viral luego de que circularan imágenes de la modelo con sangre en el rostro dentro de un departamento en Cannes.

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Las personas que se encontraban cerca del inmueble alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y una discusión fuerte dentro del lugar donde ambos coincidieron durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

Giovanni Laguna atribuye las lesiones a una lámpara metálica durante un forcejeo

Giovanni Laguna negó las acusaciones de Andrea del Val

En su mensaje, Giovanni Laguna negó haber agredido a Andrea del Val y afirmó que el conflicto se salió de control cuando ella comenzó a grabarlo con su celular. El estilista dijo que entre ambos ya existían diferencias desde tiempo atrás y que nunca hubo una buena relación.

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También explicó que la modelo estaba hospedada en el mismo Airbnb donde él trabajaba con una clienta. Aseguró que la discusión comenzó cuando ella salió de una habitación grabándolo y amenazándolo con exhibirlo públicamente.

“Yo estoy aquí para contarles desde la verdad, desde el amor, desde el respeto a la mujer, desde el respeto a mi persona, a mi familia, a mis amigos. Y estoy aquí para decirles con totalmente honestidad todo lo que pasó”, dijo Laguna en el video difundido en sus redes sociales.

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Después relató su versión del momento del contacto físico. “Cuando ella sale de la habitación, ella sale totalmente grabándome con el teléfono, diciéndome y amenazándome que ella iba a hacer todo para que todo el mundo viera la clase de persona que yo era. Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí”.

El estilista dijo que intentó quitarle el celular y evitar la difusión del video

Giovanni Laguna fue arrestado tras supuestamente agredir a Andrea de Val (ig/giovannilagunaa)

Laguna afirmó que intentó arrebatarle el dispositivo y que, en medio del forcejeo, tropezó con una cámara y un trípode. De acuerdo con esa explicación, partes de la estructura habrían causado las heridas en la cara de la modelo.

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“Cuando yo le quito el teléfono, me tropiezo con esta luz, y justo estos dos cositos que ustedes están viendo aquí, porque esto es de metal. Cuando yo me voy encima de ella, esto se va hasta su cara. Estos dos cositos le hicieron lo que le hicieron”.

El maquillista reconoció además que intentó romper el celular para impedir que el video fuera difundido. Esa fue la explicación que ofreció públicamente después de pasar varias horas bajo custodia en Francia.

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En otro tramo de su mensaje, insistió en que no cometió la agresión que se le atribuye. “Les juro yo, Giovanni Laguna, yo no hice absolutamente nada de lo que se dice. Por eso estoy en libertad, gracias a las autoridades de aquí de Francia, gracias a las autoridades de Canes, gracias a mi abogado, gracias al juez, a la jueza, gracias a los que estuvieron conmigo escuchándome...”, dijo.

El estilista también pidió que no se involucre a otras figuras del mundo de los certámenes de belleza ni a reinas con las que ha trabajado antes.

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Del mismo modo aseguró que quien golpeó fue ella a él, con su celular y a patadas.