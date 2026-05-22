Noroña se burla entre acusaciones de narcopolítica mientras crece presión contra Morena por caso Rocha Moya

Noroña sale en defensa de Morena y Rocha Moya durante debate en el Congreso.

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso se centró este miércoles en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que legisladores de oposición insistieran en avanzar con solicitudes de juicio político y nuevas investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la discusión, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, tomó la tribuna para rechazar las acusaciones dirigidas contra integrantes de su partido y defender tanto al movimiento oficialista como al mandatario sinaloense.

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En su intervención, el legislador cuestionó a la oposición por considerar que existe una campaña política contra Morena y aseguró que hasta ahora no se han presentado pruebas públicas contra Rocha Moya ni contra otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Noroña defiende a Morena y critica señalamientos de la oposición

Fernández Noroña dedicó gran parte de su discurso a responder a las acusaciones de “narcopolítica” lanzadas por PAN y PRI en semanas recientes.

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Fernández Noroña rechaza acusaciones contra Morena por caso Rocha Moya.

El senador sostuvo que Morena ha sido objeto de una estrategia para afectar al partido rumbo a las elecciones de 2027 y acusó a sectores de la oposición de buscar respaldo político desde Estados Unidos.

Además, retomó casos del pasado relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente Felipe Calderón, al señalar que entonces no hubo reclamos similares por parte de la oposición.

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Durante la sesión, Fernández Noroña también utilizó videos e imágenes para reforzar sus argumentos y reiteró que las acusaciones contra Morena carecen de sustento judicial.

Lilly Téllez cuestiona a Morena durante la sesión

La senadora panista Lilly Téllez intervino durante el debate para criticar a Morena y cuestionar la ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien ha sido mencionado en reportes relacionados con las investigaciones difundidas por autoridades estadounidenses.

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Lilly Téllez arremete contra Morena durante debate por el caso Rocha Moya.

En medio de la discusión, Téllez lanzó expresiones contra integrantes del partido oficialista, mientras desde distintos escaños se registraban reclamos y respuestas entre legisladores.

Hasta el momento, no existen procesos judiciales abiertos en México contra Inzunza Cázarez.

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Movimiento Ciudadano solicita incluir juicio político en periodo extraordinario

En paralelo al debate en el Senado, Movimiento Ciudadano solicitó que el juicio político contra Rocha Moya sea incluido en el próximo periodo extraordinario de sesiones previsto para el 26 de mayo.

El diputado Pablo Vázquez Ahued pidió instalar la Subcomisión de Examen Previo para revisar los casos pendientes y sostuvo que las investigaciones deben realizarse en México.

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Morena y aliados impidieron llevar a juicio político a Rubén Rocha Moya.

La propuesta ocurre mientras continúan las discusiones legislativas sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con funcionarios de Sinaloa.

PAN insiste en juicio político y nuevas investigaciones

Por su parte, el PAN reiteró su petición para que avance el juicio político contra Rocha Moya y planteó nuevas medidas relacionadas con el caso.

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El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, pidió que se investiguen los presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales, además de solicitar acciones legales contra el gobernador con licencia.

Entre los planteamientos hechos por legisladores de oposición destacan:

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Avanzar con el juicio político contra Rocha Moya.

Revisar posibles vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.

Analizar la situación política en Sinaloa.

Solicitar mayor información sobre las investigaciones abiertas.

Discutir el caso en el próximo periodo extraordinario.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recientemente que existe una ficha roja de Interpol relacionada con Rocha Moya derivada de investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Mientras tanto, Morena mantiene la defensa del gobernador con licencia y sostiene que las acusaciones forman parte de una estrategia política en medio del escenario electoral rumbo a 2027.