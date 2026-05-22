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Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Así fue el intercambio de palabras que derivó en un ataque y una detención

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El estilista, cercano a Miss Universo 2025, fue acusado de golpear a Andrea de Val (ig/giovannilagunna)
El estilista, cercano a Miss Universo 2025, fue acusado de golpear a Andrea de Val (ig/giovannilagunna)

Giovanni Laguna, estilista y amigo de Fátima Bosch, fue arrestado en Cannes, Francia, tras la denuncia de una supuesta agresión contra la modelo Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025.

Se han difundido en redes sociales imágenes en las que se observa a Giovanni Laguna detenido por autoridades locales, además de clips de una discusión con la modelo. De acuerdo con el reporte, los videos provenían de las redes de Del Val, quien denunció el hecho.

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En las grabaciones, Andrea de Val confrontó a su presunto agresor y mostró el rostro ensangrentado: “Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, dijo mientras exhibía daños en la habitación.

Así fue la discusión entre el estilista y la modelo antes de los golpes. (redes)

Ambos se alojaban en el mismo lugar por eventos alternativos al festival de Cannes. Testigos refirieron que se escucharon gritos y golpes antes de la llegada de la policía.

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Una nueva grabación revela cómo fue la discusión entre el estilista y la modelo antes de la supuesta agresión. En el clip, Andrea filma directamente al estilista y le dice: “Sigue hablando de mí. Sigamos mostrando quien eres tú de verdad”. En respuesta, Laguna contesta una serie de insultos.

Andrea del Val da su versión de los hechos

Imágenes de la agresión, filmadas por Andrea de Val.
Imágenes de la agresión, filmadas por Andrea de Val.

En una entrevista con la comunicadora Kerly Ruiz, la venezolana relató lo que habría ocurrido la tarde del altercado.

Del Val sostiene que, tras una discusión, Laguna la amenazó y la golpeó en la cabeza con un teléfono. “Le dije: ‘¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara, en mi casa?, te agradezco que te vayas’ y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar”, relató.

Según Del Val, el conflicto con Laguna venía de tiempo atrás, desde un certamen en el que, de acuerdo con su versión, el estilista intentó cobrarle dinero “para llevarla al triunfo”; al negarse, asegura que él saboteó su participación.

La ex reina de belleza cuenta que decidió grabar la situación “como medida de protección” y que un amigo intervino para llamar a la policía.

En la entrevista, Del Val dice entre lágrimas: “Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón, intentar hacer las cosas bien”.

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