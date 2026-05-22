Estudiantes del IPN protestan afuera de Canal Once

Los estudiantes del IPN exigen la renuncia de funcionarios. CRÉDITO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La protesta estudiantil que mantiene bajo tensión a las autoridades educativas se trasladó a las instalaciones de Canal Once, donde cerca de 500 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), según fuentes estudiantiles, exigen una respuesta inmediata a su pliego petitorio por parte de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda.

Los alumnos, que se concentraron en el estacionamiento del canal en el Casco de Santo Tomás, advirtieron que no abandonarán el lugar sin una solución concreta.

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Solicitaron, además, que la respuesta oficial se transmita en vivo por la señal de Canal Once, para que toda la comunidad politécnica del país conozca los términos de la negociación.

Posteriormente los estudiantes realizaron distintas asambleas para comenzar un paro de 36 horas.

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Exigencias de los estudiantes del IPN en Canal Once

La manifestación surgió tras lo que los estudiantes describieron como una negativa de las autoridades a recibir su pliego de demandas el martes previo.

En esa ocasión, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, y Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, no salieron a dialogar con los representantes estudiantiles, según declaraciones de miembros de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

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Uno de los principales reclamos es la salida inmediata del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, cuya gestión ha sido cuestionada públicamente por los manifestantes. Además, exigen auditorías y mayor transparencia en el manejo de los recursos institucionales.

Las y los estudiantes han calificado su movimiento como pacífico. Sin embargo, denunciaron que al ingresar al canal fueron recibidos con agresiones.

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Reiteraron que su determinación es mantener el plantón hasta recibir una respuesta satisfactoria. De no obtenerla, anunciaron que la movilización continuará el 11 de junio en el estadio, según lo expuesto por representantes del contingente.