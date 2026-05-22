A 20 días del Mundial 2026, Calzada Flotante en Tlalpan estará lista según autoridades

Gobierno de la CDMX asegura que la Calzada Flotante estará lista para el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja contra reloj para concluir las obras relacionadas a la Copa Mundial 2026, una de las más controversiales es la Calzada Flotante de Tlalpan, pues la obra civil ha causado una serie de afectaciones a quienes transitan por la avenida San Antonio Abad.

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad México, prometió que la obra estará lista antes del torneo de la FIFA. Insitió que las obras de la Calzada Flotante de Tlalpan concluirán antes del arranque del Mundial 2026. Esta vía, considerada estratégica para la movilidad en la capital, se encuentra en una fase avanzada de trabajos que hoy afectan la circulación sobre el Viaducto Tlalpan, a la espera de su reapertura total.

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Según los compromisos oficiales, la entrega de la Calzada Flotante de Tlalpan se realizará previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA, con fecha estimada para el 31 de mayo de 2026. Hoy, el avance reportado alcanza el 90%, lo que mantiene la expectativa de que la obra será inaugurada sin retrasos y en beneficio de quienes transitan por el sur de la ciudad durante el evento deportivo internacional.

Avance de las obras en la Calzada Flotante de Tlalpan

Video captado desde el interior del automóvil afectado. Crédito: Facebook - Naomi Hridaya

Las autoridades han confirmado que las obras de infraestructura vial en la Calzada Flotante de Tlalpan están en su etapa final, de acuerdo con lo que revelaron este jueves 21 de mayo en conferencia de prensa. El tramo afectado del Viaducto Tlalpan es uno de los proyectos prioritarios, y las labores de construcción incluyen la instalación de una superestructura prácticamente concluidas.

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Se cuenta con los siguientes avances específicos:

Montaje de la superestructura en la Calzada Flotante de Tlalpan.

Instalación de sistemas de captación de agua pluvial para prevenir inundaciones en la zona.

Acciones complementarias en otras áreas viales cercanas.

Entrega de obras prioritarias en torno al Estadio Ciudad de México.

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De acuerdo con las autoridades capitalinas, algunas obras comprometidas con motivo del Mundial ya fueron entregadas en su totalidad, mientras que la Calzada Flotante es una de las últimas grandes intervenciones que continúan en marcha.

Compromisos de las autoridades y expectativas ciudadanas

Trabajadores y maquinaria pesada realizan excavaciones como parte de las obras en la Calzada Flotante Tlalpan cerca de la Línea 2 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha reiterado que los trabajos asociados al Mundial 2026 no registran retrasos, y que la rehabilitación del Viaducto Tlalpan es una prioridad de su administración. “Una a una todas las obras se han ido cumpliendo, y en estos días vamos a tener muchas inauguraciones de varios lugares”, afirmó.

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El titular de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, destacó que el llamado Parque Elevado detonará el turismo en la ciudad y representa un nuevo espacio público de carácter innovador. “Prácticamente la superestructura está montada, así que prácticamente estamos en la recta final, y por supuesto que vamos a tener Parque Elevado antes que inicie el Mundial”, subrayó.

Lo que falta para concluir la Calzada Flotante

Antes de concluir mayo de 2026, se realizarán las tareas finales para la entrega total de la Calzada Flotante de Tlalpan. Las autoridades capitalinas supervisan periódicamente el proyecto y han detallado que el calendario de inauguraciones incluirá entregas escalonadas en diferentes puntos de la ciudad cada 15 días, conforme se concluyan obras importantes.

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Antes de concluir mayo de 2026, se realizarán las tareas finales para la entrega total de la Calzada Flotante de Tlalpan (REUTERS/Henry Romero)

Entre las tareas pendientes se encuentran:

Revisión final del tramo elevado.

Armonización del entorno urbano.

Instalación de equipamiento adicional que garantice la seguridad y funcionalidad de la vialidad.

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Finalmente, las autoridades sostienen que el calendario de obras se respetará y aseguran que la Calzada Flotante estará lista a tiempo para el Mundial 2026, sin contemplar prórrogas en la fecha de entrega.