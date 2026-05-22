México

Por qué el Tren Felipe Ángeles será más caro que El Insurgente de Toluca

El recorrido Lechería - AIFA actualizará sus tarifas luego de que concluyera el periodo promocional por inauguración

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Es un hecho, ya se tiene una fecha para la inauguración del Tren Suburbano - AIFA (X/ @andreslajous)
Tren Suburbano -AIFA será más caro que el Tren El Insurgente a Toluca (X/ @andreslajous)

Luego de las constantes fallas que ha presentado el Tren Suburbano Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en días recientes se dio a conocer que actualizarán la tarifa del Tren Felipe Ángeles. La página oficial del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) compartió una tabla de tabuladores en donde se actualizaron los preciso.

Viajar entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Tren Suburbano implicará pagar una tarifa máxima de 110 pesos por trayecto, es decir que será más caro que llegar a Toluca en el Tren Interurbano México - Toluca.

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Esta tarifa corresponde al recorrido completo entre Buenavista y el AIFA, ya sea de ida o de regreso, según las disposiciones vigentes para 2026. La nueva tarifa para viajar de Buenavista al AIFA en el Tren Suburbano quedó establecida en 110 pesos por viaje sencillo, conforme al esquema tarifario oficial para el corredor Buenavista-AIFA, en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este monto representa el costo máximo para el recorrido completo a partir del final del periodo de promoción.

Tabla de Excel con tarifas para el Tren Buenavista-Ramal Lechería-AIFA. Muestra nombres de estaciones y precios entre ellas en varias filas y columnas, con celdas de diferentes colores
Una tabla muestra las reglas de aplicación y el esquema de tarifas por zonas para el Tren Buenavista-Ramal Lechería-AIFA, detallando los costos de los boletos entre diferentes estaciones. (Tren Felipe Ángeles, tabulador de precios )

Tarifas diferenciadas del Tren Suburbano

El Tren Suburbano tiene tarifas diferenciadas según la distancia y las estaciones de origen y destino. El cuadro tarifario para viajes sencillos es el siguiente:

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  • Viaje corto: 11.50 pesos para trayectos de 0 a 12.89 km
  • Viaje medio: 26.50 pesos, para distancias de 12.9 a 25.59 km
  • Viaje largo: 40 pesos, de 25.60 a 37.6 km
  • Viaje completo hasta el AIFA: 110 pesos, abarca de 0 a 41.2 km

Saliendo desde Buenavista:

  • Fortuna y Tlalnepantla: 11.50 pesos por viaje corto
  • San Rafael, Lechería, Cueyamil y La Loma: 26.50 pesos para viaje medio
  • Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán: 40 pesos para viaje largo
  • AIFA: 110 pesos en el recorrido completo

En sentido inverso, desde el AIFA, los costos son:

  • Xaltocán, Cajiga y Prados Sur: 26.50 pesos
  • Teyahualco, La Loma y Cueyamil: 40 pesos
  • Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista: 110 pesos

Métodos de pago aceptados en el Tren Suburbano

El Tren Interurbano México - Toluca aumentó su número de pasajeros (X/ @TrenesMX)
El Tren Interurbano México - Toluca aumentó su número de pasajeros (X/ @TrenesMX)

El acceso al servicio requiere utilizar los medios de pago autorizados, como la tarjeta recargable o boletos sencillos, los cuales se adquieren en taquillas y máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones.

Entre las recomendaciones operativas para los usuarios están:

  • Verificar el costo vigente antes de viajar
  • Recargar la tarjeta previamente para agilizar el acceso
  • Conservar el boleto hasta el final del trayecto para su validación

Las compras y recargas pueden hacerse con efectivo. La tarifa de promoción por apertura termina el 26 de mayo, y a partir de esa fecha empiezan a aplicar las tarifas ya mencionadas.

El reglamento de operación y las tablas oficiales de tarifas no especifican descuentos o tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores o personas con discapacidad bajo el actual esquema. Para información adicional sobre posibles beneficios, los usuarios deben contactar directamente al operador del Tren Suburbano.

Estos son los precios del Tren Interurbano México - Toluca

En contraste, en el Tren El Insurgente su tarifa máxima es de 100 pesos, mientras que el costo mínimo es de 15 pesos.

  • 15 pesos: por trayecto de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México
  • 20 pesos: por trayecto de dos o tres estaciones dentro del Estado de México
  • 25 pesos: por viaje entre Santa Fe y Observatorio
  • 60 pesos: por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma
  • 70, 80 y 90 pesos: para recorridos intermedios específicos conforme la ruta
  • 100 pesos: por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio

El acceso al tren se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, personal e intransferible, aunque también es posible adquirir boletos en módulos instalados en cada estación.

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