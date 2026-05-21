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Receta fácil de crema de plátano con yogur: desayuno saludable sin azúcar

Estos alimentos juntos proporcionan vitaminas y minerales esenciales, como potasio, vitamina B6 y probióticos

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Un plato hondo blanco lleno de crema suave de plátano y yogur, adornado con tres rodajas de plátano. La mesa de madera recibe luz natural.
La crema de plátano con yogur ofrece una alternativa natural para sustituir postres procesados cargados de azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de plátano con yogur se integra como una alternativa frente a productos procesados que concentran altos niveles de azúcares añadidos. Esta combinación aporta grasas saludables, fibra y vitaminas, elementos que favorecen el funcionamiento del organismo y contribuyen al equilibrio alimenticio en la dieta cotidiana.

Aporta grasas buenas y contribuye a la saciedad

El plátano es fuente de potasio, vitamina B6 y fibra. Cuando se mezcla con yogur natural, el resultado es una preparación que contiene grasas insaturadas, propias del yogur entero. Estas grasas ayudan a la absorción de vitaminas liposolubles y extienden la sensación de saciedad por más tiempo. De este modo, el consumo de crema de plátano con yogur puede sustituir postres procesados, ya que el dulzor natural del plátano evita el uso de azúcares extras.

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Fibra y vitaminas para la salud digestiva

Un postre de crema de plátano con yogur natural y tres rodajas de plátano en un plato de cristal, sobre una mesa de madera bajo luz natural.
Estos alimentos juntos proporcionan vitaminas y minerales esenciales, como potasio, vitamina B6 y probióticos. (Crema de Plátano y Yogur Natural - VisualesIA ScribNews)

La fibra presente en el plátano regula la digestión y favorece el tránsito intestinal. El yogur contiene probióticos que mantienen el equilibrio de la flora intestinal. Esta combinación fortalece el sistema digestivo y puede incorporarse tanto en desayunos como en colaciones. El aporte de vitamina C, B6 y minerales como el magnesio y el potasio se mantiene alto en cada porción.

Reduce el consumo de productos ultraprocesados

Sustituir postres y snacks industriales por preparaciones caseras como esta crema permite reducir la ingesta de azúcares refinados y grasas trans. El consumo frecuente de productos ultraprocesados se ha vinculado con problemas metabólicos y aumento de peso. La crema de plátano con yogur, al requerir solo dos ingredientes básicos y sin aditivos, representa una opción sencilla. Es posible añadir semillas, nueces o avena para enriquecerla.

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Receta para preparar la crema de plátano con yogur

Un plato hondo con crema de plátano y yogur natural, adornado con tres rodajas de plátano, se encuentra sobre una mesa de madera bajo la luz natural.
Preparar esta crema en casa ayuda a reducir el consumo de productos ultraprocesados y aditivos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo de preparación es corto. Basta con plátanos maduros y yogur natural sin azúcar. La textura cremosa se logra triturando ambos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Se puede consumir fría o a temperatura ambiente y aceptar variantes con frutas frescas, miel o canela, dependiendo como se te antoje.

  1. Pela dos plátanos maduros y córtalos en rodajas.
  2. Coloca los plátanos en un recipiente.
  3. Añade una taza de yogur natural sin azúcar.
  4. Tritura o licúa hasta obtener una mezcla suave.
  5. Sirve en un tazón y, si lo prefieres, agrega semillas o frutos secos.

Esta deliciosa preparación se puede comer sola como desayuno o colación, usar como base para bowls con frutas, semillas y avena, o untar en pan integral. También funciona como postre ligero después de las comidas principales.

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