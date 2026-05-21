México

Cómo evitará el registro del celular con CURP las estafas telefónicas y la extorsión

La medida impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum exige identificar a todos los usuarios para reducir delitos relacionados con el uso anónimo de teléfonos, según datos oficiales y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

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El registro es obligatorio para todas las líneas activas, tanto de prepago como de pospago, ya sean SIM físicas o eSIM. El objetivo oficial es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y dificultar la operación de extorsionadores y defraudadores (Infobae-Itzallana)
El registro es obligatorio para todas las líneas activas, tanto de prepago como de pospago, ya sean SIM físicas o eSIM. El objetivo oficial es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y dificultar la operación de extorsionadores y defraudadores (Infobae-Itzallana)

A partir del 9 de enero de 2026, México obliga a registrar cada línea celular con la CURP o, en el caso de empresas, el RFC.

Esta medida fue impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como parte de una estrategia para combatir delitos como extorsión telefónica y fraude, delitos que durante años se facilitaron por el uso de números anónimos.

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El registro es obligatorio para todas las líneas activas, tanto de prepago como de pospago, ya sean SIM físicas o eSIM.

El objetivo oficial es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y dificultar la operación de extorsionadores y defraudadores, quienes aprovechaban la facilidad para activar líneas sin verificación de identidad. Según la CRT, antes de la reforma era posible adquirir una SIM sin acreditación, lo que generó millones de líneas desechables imposibles de rastrear.

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Acceso a datos, investigación y denuncia de ilícitos

Para denunciar extorsión o fraude telefónico, la vía oficial es el número 089. (especial)
Para denunciar extorsión o fraude telefónico, la vía oficial es el número 089. (especial)

Los datos personales quedan en resguardo de las compañías telefónicas, bajo los estándares de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Las autoridades solo pueden solicitar acceso a esta información en el marco de una investigación por delito, sin necesidad de orden judicial, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Esto permite a las autoridades cruzar datos y rastrear rutas de comunicación asociadas a ilícitos sin controles democráticos adicionales, lo que ha generado preocupaciones sobre opacidad y protección de derechos.

Para denunciar extorsión o fraude telefónico, la vía oficial es el número 089. Entre julio y noviembre de 2025, al menos 59.283 personas llamaron para denunciar intentos de extorsión. Las operadoras también permiten reportar números sospechosos desde sus plataformas. El gobierno recomienda, en caso de robo o extravío del equipo, reportar de inmediato a la compañía telefónica para suspender la línea y evitar su mal uso.

Cómo denunciar un teléfono por llamada de extorsión

Además, existen reportes de ventas de chips previamente registrados y posibles vulneraciones mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que debilita la trazabilidad efectiva. (Imagen ilustrativa Infobae)
Además, existen reportes de ventas de chips previamente registrados y posibles vulneraciones mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que debilita la trazabilidad efectiva. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Marca el 089 desde cualquier teléfono para realizar una denuncia anónima de extorsión o fraude telefónico.
  • Proporciona al operador la fecha y hora de la llamada, el número desde el que recibiste la extorsión y una descripción breve del contenido o modalidad del intento de extorsión.
  • Si tienes registro de mensajes de texto (SMS) o grabaciones, indícalo para que las autoridades puedan solicitar evidencia adicional si es necesario.
  • Reporta el número sospechoso directamente en la plataforma digital de tu compañía telefónica (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), donde podrás seleccionar la opción de reporte y seguir los pasos que la aplicación indique.
  • Si el intento de extorsión incluyó amenazas graves o información personal, acude a la Fiscalía General de Justicia más cercana para levantar una denuncia formal y solicitar protección.
  • Solicita a tu operador la suspensión inmediata de la línea si sospechas que tu número fue vulnerado o suplantado.
  • Conserva toda la información y prueba relacionada con la llamada o mensaje recibido para facilitar la investigación.
  • Revisa periódicamente el estatus de tu denuncia y consulta si hubo avances a través del número de folio proporcionado por la autoridad o tu operador.

Fundamento legal y alcance del registro obligatorio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El plazo límite para el registro es el 30 de junio de 2026. Las líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad serán suspendidas, aunque podrán llamar al 911 y recibir alertas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en 2025, creó el Padrón Nacional de Telefonía Móvil. Los operadores (Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán, entre otros) deben vincular cada número a una identidad real: nombre completo y CURP para personas físicas, y RFC para personas morales. No se requiere entregar datos biométricos ni identificaciones oficiales más allá del documento de identidad y la CURP.

El plazo límite para el registro es el 30 de junio de 2026. Las líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad serán suspendidas, aunque podrán llamar al 911 y recibir alertas oficiales.

No existe prórroga; solo el Congreso podría modificar este plazo. Existen excepciones técnicas: están exentas las líneas cuya SIM no puede generar llamadas de voz, enviar SMS o realizar llamadas por internet.

Procedimientos y trámites para registrar una línea

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En la modalidad remota, se solicita una fotografía de la identificación y una verificación facial en tiempo real mediante la cámara del teléfono para validar la coincidencia con el documento presentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite puede hacerse de manera presencial en las sucursales de las compañías telefónicas o de forma virtual a través de las aplicaciones y portales oficiales de cada operador. El usuario debe presentar una identificación válida (INE, pasaporte o CURP).

En la modalidad remota, se solicita una fotografía de la identificación y una verificación facial en tiempo real mediante la cámara del teléfono para validar la coincidencia con el documento presentado. El sistema solo utiliza la imagen durante el proceso de validación y no almacena la fotografía.

Cada persona física puede asociar hasta 10 líneas a su CURP. Las personas morales no tienen tope. Las operadoras habilitarán plataformas de consulta para que cualquier usuario verifique qué líneas están registradas a su nombre y así aclarar posibles irregularidades.

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