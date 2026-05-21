México

Quién es ‘El Barbas’, el líder regional del Cártel de Sinaloa que infiltró 8 municipios de Morelos, según la FGR

Seis funcionarios de Morelos fueron detenidos en el marco de la Operación Enjambre por su presunta relación con “El Barbas”, operador del Cártel de Sinaloa que habría financiado sus campañas electorales

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Retrato hiperrealista de un hombre moreno con barba y gorra sonriendo, superpuesto a un organigrama gris con sellos de "DETENIDO" y logotipos de FGR y FEMDO.
Primer plano de Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, superpuesto a un organigrama de la FGR y FEMDO que detalla presuntos vínculos institucionales y personas detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, es el presunto líder regional del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos y el eje de la investigación que este miércoles 20 de mayo derivó en la detención de seis funcionarios públicos, entre ellos el presidente municipal de Atlatlahucan y el exalcalde de Yecapixtla, en el marco de la Operación Enjambre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la estructura criminal que encabeza El Barbas logró infiltrar al menos ocho municipios de la entidad mediante el financiamiento de campañas electorales y la intimidación de actores políticos contrarios.

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En el operativo que resultó en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión participaron elementos de la SSPC, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

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Las personas aseguradas (Ernestina Godoy)

El Barbas llegó a Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo con reportes citados por el columnista Héctor de Mauleón en El Universal, Júpiter Araujo Bernard llegó a Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, para encabezar una alianza entre las organizaciones Gente Nueva, célula del Cártel del Pacífico, y la Unión Tepito.

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La alianza se quebró poco después. Sin embargo, Júpiter Araujo se quedó y se estableció primero en Tepalcingo y avanzó sobre un corredor que abarca Cuautla, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

Tras la ruptura del grupo y la captura de su operador cercano Rafael “N”, alias “El Niño de Oro”, detenido en marzo de 2025 en Atlatlahucan, Araujo Bernard fundó su propia organización, conocida como La Empresa.

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR
El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

Las autoridades de Morelos lo señalan por homicidio, secuestro, extorsión y cobro de piso, todos cometidos principalmente en el municipio de Cuautla y la zona oriente. La FGR también lo identifica con presencia en Baja California y Zacatecas, lo que lo convierte en un objetivo de alcance regional, no solo estatal.

El video que detonó la investigación

En febrero de 2025, una grabación de 40 segundos circuló en redes sociales. En ella se ve a los entonces presidentes municipales electos de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, sentados en una mesa con El Barbas, quien portaba chaleco balístico, arma larga y gorra negra.

También aparecen Víctor Samuel Márquez Vázquez, alias “El Mayor”, secretario del ayuntamiento de Cuautla, y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Fuentes cercanas al caso, citadas por la periodista Yohali Reséndiz en una columna publicada en Opinión 51, reconstruyeron lo ocurrido: en mayo de 2024, durante un recorrido electoral, Corona Damián, Márquez y Bazán fueron interceptados por hombres armados, trasladados a la finca conocida como Los Aguacates, en Totolapan, donde los esperaba El Barbas.

Según la misma reconstrucción, El Barbas planteó el acuerdo sin rodeos: “Nosotros aportaremos votos a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios”. Corona Damián respondió con un “Está bien” que quedó registrado en la grabación.

Los candidatos presentes en Los Aguacates ganaron las elecciones de junio de 2024. Corona Damián llegó a la alcaldía de Cuautla con el lema de campaña “De la seguridad me encargo yo”. Toledano Amaro, en su toma de protesta como presidente municipal de Atlatlahucan, prometió combatir el cobro de piso y pidió a los ciudadanos acercarse directamente a él si eran molestados.

La finca, el cateo y los detenidos

En marzo de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada cateó la finca Los Aguacates. En el predio encontraron indicios balísticos de diversas armas de fuego y rastros de posibles fosas clandestinas. La finca quedó bajo resguardo de la FGR. No hubo detenidos en ese operativo.

El hogar del hermano de Jesús Corona fue atacado por segunda ocasión el pasado martes 18 de noviembre. (Facebook: Jesús Corona)
Jesús Corona Damían, alcalde de Cuautla, está actualmente prófugo. (Facebook: Jesús Corona)

La investigación continuó. A mediados de abril de 2026, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos con más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la entidad.

Sin embargo, fue este mes de mayo cuando finalmente hubo detenidos.

Los personajes arrestados son:

  • Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan.
  • Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, investigado además por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable que dejó en desabasto a su comunidad.
  • Horacio Zavaleta Malacara, secretario del ayuntamiento de Cuautla.
  • Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de Cuautla.
  • Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla.
  • Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

Al cierre del operativo, Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, permanecía prófugo. García Harfuch confirmó que existe una orden de aprehensión vigente en su contra y que las autoridades continúan su búsqueda.

La FGR señaló que la violencia en Morelos durante 2024 incluyó las muertes de exalcaldes en 2022 y 2023, así como agresiones contra aspirantes a candidatos durante el proceso electoral 2023-2024.

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