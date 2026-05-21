México

Galletas de avena con solo tres ingredientes: la receta fácil y rápida para cualquier momento

Una preparación práctica y casera que combina sabor, textura suave y pocos elementos para crear un snack sencillo y delicioso

Guardar
Google icon
Primer plano de tres galletas de avena hechas con tres ingredientes, junto a un cuenco con avena cruda, rodajas de plátano y sirope sobre una tabla de madera.
Las galletas de avena con tres ingredientes son una opción dulce y fácil de preparar en pocos minutos, ideales para principiantes en la cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de avena con solo tres ingredientes se han convertido en una alternativa práctica para quienes buscan preparar algo dulce sin complicaciones. Su elaboración rápida y el uso de ingredientes básicos permiten disfrutar un antojo casero en pocos minutos.

La avena aporta una textura suave y ligeramente crujiente que combina bien con el dulzor natural de la fruta. Además, esta receta destaca por no requerir mezclas complejas ni utensilios especiales, lo que facilita su preparación incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.

PUBLICIDAD

Otro de sus atractivos es la versatilidad. Las galletas pueden consumirse como desayuno ligero, merienda o acompañamiento para café y té, manteniendo siempre una consistencia agradable y un sabor equilibrado.

Ingredientes y preparación de las galletas

Pila de tres galletas de avena en un plato blanco con avena esparcida. Una cuchara de madera y una tarjeta con "RECETA FÁCIL Y RÁPIDA" al lado.
La receta de galletas de avena combina plátano, avena y chispas de chocolate o pasas, ofreciendo una alternativa saludable y deliciosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros
  • 1 taza de avena
  • 1/4 de taza de chispas de chocolate o pasas

Preparación

  • Triturar los plátanos en un recipiente hasta formar un puré.
  • Agregar la avena y mezclar bien.
  • Incorporar las chispas de chocolate o las pasas.
  • Formar pequeñas porciones sobre una bandeja para horno.
  • Hornear a 180 grados durante 15 minutos o hasta dorar ligeramente.
  • Dejar enfriar antes de servir.

La combinación de plátano y avena crea una textura suave en el interior y ligeramente firme por fuera. Las chispas de chocolate o las pasas añaden contraste y un toque dulce que vuelve más atractiva cada pieza.

PUBLICIDAD

Un snack práctico para cualquier hora del día

Primer plano de galletas de avena con avena esparcida sobre una tabla de madera, con cuencos borrosos de ingredientes en el fondo.
La textura suave en el interior y crujiente por fuera de las galletas de avena las hace atractivas como desayuno, merienda o acompañamiento para café y té. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas galletas pueden almacenarse en un recipiente hermético para conservar su frescura durante varios días. Gracias a su sencillez, también resultan ideales para preparar con anticipación y disfrutar como colación rápida.

La receta permite incorporar otros ingredientes como canela, nueces o coco rallado para variar el sabor sin modificar la base principal. Esa flexibilidad ha contribuido a que se mantenga entre las preparaciones caseras más buscadas.

Además de ser fáciles de hacer, destacan por utilizar elementos accesibles y comunes en cualquier cocina. Esa practicidad las convierte en una opción recurrente para quienes desean preparar algo dulce sin invertir demasiado tiempo.

El encanto de las recetas simples y caseras

Vista superior de galletas de avena caseras en una bandeja, con un plátano, canela en rama y un cuenco de avena cruda, y una tarjeta con la receta.
El éxito de las recetas simples y caseras se refleja en la popularidad de las galletas de avena, buscadas por su practicidad y sabor equilibrado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preparaciones con pocos ingredientes han ganado espacio por ofrecer soluciones rápidas sin perder sabor. Estas galletas demuestran que es posible conseguir una textura agradable y un resultado atractivo con una mezcla sencilla.

Su aroma durante el horneado aporta una sensación cálida y hogareña que invita a disfrutarlas recién hechas. Además, pueden servirse acompañadas de fruta o una bebida caliente para complementar la experiencia.

Con una preparación breve y un sabor equilibrado, estas galletas de avena continúan posicionándose como una alternativa práctica para quienes buscan opciones fáciles y deliciosas en casa.

Temas Relacionados

GalletasAvenamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 21 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Los rincones de tu casa donde se esconden los alacranes y que nunca revisas

La presencia de alacranes en el hogar representa un peligro para la salud, ya que se ocultan en lugares poco visibles y pueden picar de manera inesperada

Los rincones de tu casa donde se esconden los alacranes y que nunca revisas

Reforma judicial de Sheinbaum es “mucho peor” de lo anunciado: centraliza el control sobre la elección de jueces

El investigador de la UNAM Javier Martín Reyes desglosó punto por punto los cambios más preocupantes de la iniciativa enviada al Senado

Reforma judicial de Sheinbaum es “mucho peor” de lo anunciado: centraliza el control sobre la elección de jueces

Gobierno propone reformar ley electoral para detectar candidatos vinculados al narco, rumbo a las elecciones de 2027

La iniciativa contempla crear una comisión que permita a partidos consultar información de seguridad e inteligencia antes de definir candidaturas federales y locales

Gobierno propone reformar ley electoral para detectar candidatos vinculados al narco, rumbo a las elecciones de 2027

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 21 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 21 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arresto de alcaldes y funcionarios de Morelos fue por denuncias ciudadanas que recibió Sheinbaum en sus giras por México

Arresto de alcaldes y funcionarios de Morelos fue por denuncias ciudadanas que recibió Sheinbaum en sus giras por México

Tigres de bengala, droga y balas: el hallazgo insólito en una huerta de Chihuahua

Drogas, celulares, prostitución y armas: exhiben presunta red de corrupción en prisión de Baja California

En pésimas condiciones y decenas de tinas con droga: así eran los 3 narcolaboratorios de Los Mayos asegurados en Sinaloa

Alcalde prófugo de Cuautla presumió visita a las instalaciones de la Guardia Nacional horas previas a su orden de captura

ENTRETENIMIENTO

Gaby Spanic revela el procedimiento estético que utiliza para mantener su figura que presenta el Dr. Gamaliel Román

Gaby Spanic revela el procedimiento estético que utiliza para mantener su figura que presenta el Dr. Gamaliel Román

Homenaje a ‘Chente’ fractura a la dinastía: hijo de Vicentillo lanza dardo contra su padre por excluirlo

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

Christian Nodal es señalado de victimizarse en redes sociales tras estrenar “Intro Pal’ Cora”

DEPORTES

Arrestan a Ludwig Kaiser previo a su presentación en Monterrey: esto sabemos

Arrestan a Ludwig Kaiser previo a su presentación en Monterrey: esto sabemos

Condusef da consejos para evitar gastos hormiga en mercancía del Mundial 2026

Nathan Silva, jugador de Pumas no cree en la cábala y toca la copa de la Liga MX antes de la Final

Daniela Rojas apunta a Los Ángeles 2028 tras asegurar plaza para Lima 2027

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul