“La Liguilla no está muertinha”: Joel Huiqui confía vencer a Pumas y espera respuesta al tema arbitral

Huiqui se siente tranquilo y cree poder vencer a Pumas en la Final. Créditos: Luz Coello

La confianza de Joel Huiqui en la capacidad de Cruz Azul para salir victorioso en la Gran Final de la Liga MX se mantiene inquebrantable de cara al enfrentamiento ante Pumas.

Con información de Infobae México en el día de medios previo al gran partido, el entrenador celeste mostró en conferencia de prensa su optimismo en aprovechar la gran situación deportiva que vive el equipo.

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Además, Huiqui se pronunció sobre la reciente polémica arbitral protagonizada por Efraín Juárez, aunque admitió desconocer a fondo los detalles y aguardó una resolución oficial sobre el caso.

La “Muertinha” de Joel Huiqui y su influencia para la Final

El entrenador celeste recordó una vez más su icónico momento que ocurrió en el torneo Apertura 2009, durante la semifinal de vuelta entre Cruz Azul y Monarcas Morelia en el Estadio Azul.

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El defensa cementero metió un manotazo intencional para desviar el balón y evitar un gol cantado, quedando inmóvil en el césped para simular una lesión y eludir una expulsión.

Dicho momento se volvió un meme y en conferencia de prensa a la que asistió Infobae México, lo recapituló con cariño y aseguró que la Final está más viva que nunca.

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La directiva eligió a Joel Huiqui para intentar revertir la crisis justo antes de la fase final.

Huiqui, calificó la rivalidad con Universidad Nacional como “muy sana” y afirmó que los duelos entre ambos clubes son intensos gracias a la identidad de cada institución.

“Me parece que es una rivalidad muy sana, ¿no? Deportivamente, los encuentros contra Universidad son muy intensos. Un poco por la identidad del club, ¿no? Al que vamos a enfrentar, un poco por la esencia que tiene Cruz Azul también. Y creo que va a ser un partido increíble”, expresó.

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Huiqui recordó las declaraciones de su colega Efraín Juárez acerca de la importancia de disputar una final con técnicos mexicanos, y remarcó que el mensaje debe ser de competencia, no de enemistad.

“El mensaje que tenemos que tener hoy no es de rivalidad, sino es de competencia. Son dos equipos que quieren ganar la copa, es una realidad, pero hay que ganarlas lealmente”, puntualizó.

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El estratega cementero manifestó su orgullo por enfrentar a Universidad y confió en que su equipo logrará un resultado positivo para cerrar la serie en CU.

Huiqui está a la espera de que se anuncie la resolución del tema arbitral. Créditos: Luz Coello

Expectativa sobre la resolución arbitral tras la controversia de Efraín Juárez

En torno a la polémica reciente que involucra a Efraín Juárez, técnico de Pumas, y su interacción con la terna arbitral, Joel Huiqui admitió no estar al tanto de todos los detalles.

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“La verdad yo no estoy muy enterado. Me he metido prácticamente en la oficina doce horas al día. Llegamos temprano, salimos tarde y básicamente tendríamos que verlo con nuestra dirección a ver qué es lo que opina y si realmente sucedió o no. La verdad, te mentiría si te digo una respuesta hoy. Esperemos tenerla yo más tarde y si es posible, bueno, poder compartir eso”, señaló.

Huiqui indicó que, en caso de existir algún cambio en la designación arbitral a raíz de la situación, esperarán la confirmación oficial y la postura del club para emitir una opinión definitiva.

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Juárez estuvo envuelto en polémica tras felicitar a un árbitro. Créditos: Luz Coello