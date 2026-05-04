BinniBus ya tiene 35 rutas activas que conectan más de 100 colonias y esto es lo que viene para mejorar el servicio

El Gobernador Salomón Jara Cruz presenta las nuevas rutas del BinniBus. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

La movilidad urbana en los Valles Centrales de Oaxaca atraviesa una etapa de transformación.

El transporte público ha estado en el centro de las demandas ciudadanas durante años y ahora, el entorno metropolitano vive una etapa distinta gracias a la incorporación de un sistema creado para atender las necesidades de conectividad, comodidad y seguridad.

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Las autoridades han reiterado su interés en garantizar servicios más eficientes. La infraestructura y la calidad del transporte colectivo se han convertido en prioridades para el gobierno estatal, que busca soluciones sostenibles a largo plazo.

La promesa de modernizar la experiencia de quienes dependen diariamente del transporte público se mantiene en la agenda oficial.

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Implementación total del BinniBus en los Valles Centrales de Oaxaca

El Gobierno de Oaxaca anunció la culminación de la implementación de las 35 rutas del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus en la región de los Valles Centrales.

Esta red conecta actualmente 143 colonias distribuidas en 32 municipios, lo que representa una cobertura inédita para el área metropolitana.

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El servicio opera con 275 autobuses, los cuales movilizan a más de 52 mil personas usuarias cada día. Estos datos, proporcionados por Karina Gómez Esteban, directora general del BinniBus, destacan el alcance e impacto del sistema en la vida cotidiana de la población.

Durante la presentación oficial, el gobernador Salomón Jara Cruz detalló que el sistema será fortalecido con nuevos proyectos. Entre las iniciativas más destacadas se incluyen la incorporación de autobuses eléctricos de dos pisos y la habilitación de un carril exclusivo para el tránsito de las unidades.

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Cómo el BinniBus transforma la vida diaria y la economía de los usuarios

El BinniBus está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, reduciendo los tiempos de traslado y ofreciendo una alternativa más cómoda y segura frente a los servicios informales.

Según la directora general, el sistema ha logrado establecer un servicio ordenado, eficiente y accesible.

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Las familias se benefician económicamente, ya que el sistema permite planificar gastos y evitar los incrementos imprevistos en el costo de los traslados.

La regularidad en las rutas también otorga mayor certeza en los horarios, lo que facilita la organización de las actividades laborales y escolares.

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Con estas características, el BinniBus hace posible que decenas de miles de personas se desplacen cada día entre colonias y municipios, a través de un servicio que pone en primer plano la seguridad y el cuidado de la economía familiar.

Karina Gómez Esteban presenta las 35 nuevas rutas del servicio BinniBus en Oaxaca, un avance clave para la movilidad pública en la región. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Proyectos de modernización y visión a futuro

El gobernador Salomón Jara Cruz remarcó el compromiso de dar continuidad al sistema y garantizar que el servicio esté siempre disponible para la ciudadanía.

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Explicó que la estrategia estatal incluye acciones destinadas a mantener la calidad y la innovación del transporte colectivo.

En el corto plazo, la llegada de autobuses eléctricos y la creación de carriles exclusivos buscan no solo agilizar los trayectos, sino también reducir la huella ambiental del sistema.

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Estos cambios responden a una visión de movilidad sustentable y a la necesidad de equiparar a Oaxaca con otras grandes ciudades en materia de transporte público.

Un modelo replicable para otras regiones

El despliegue del BinniBus representa una experiencia que puede servir de referencia en otras zonas metropolitanas de México.

La combinación de cobertura, eficiencia y sostenibilidad ofrece un modelo de gestión pública orientado a la inclusión y la equidad.

El éxito del sistema dependerá de la capacidad para mantener la innovación y de la colaboración de los usuarios, quienes contribuyen cotidianamente al funcionamiento y la aceptación social del servicio.

Con esta acción, el gobierno estatal busca consolidar una movilidad urbana que beneficie a toda la población, alineando desarrollo, accesibilidad y compromiso ambiental.