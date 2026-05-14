Aseguran un mono araña, jaguares y más especies silvestres en operativo de Profepa en el sureste del país

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el segundo operativo contra el tráfico ilegal de vida silvestre en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, enfocado en fortalecer la vigilancia y las acciones para combatir la extracción, transporte y comercialización ilícita de fauna y flora silvestre en esa región del país.
Este operativo se da principalmente debido a que comienza la temporada de reproducción de especies silvestres, como aves, reptiles, mamíferos y en particular los psitácidos (loros, pericos, guacamayas), período en el cual se incrementa la incidencia de extracción ilegal y traslado clandestino de ejemplares.
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Por ello, la Profepa intensificó las acciones de inspección y vigilancia abarcando mercados, carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y recintos fiscales, con la colaboración de la Guardia Nacional, Sedena, Conanp y autoridades estatales.
Como resultado, se inspeccionaron 119 vehículos y se logró el aseguramiento de al menos 482 ejemplares y organismos de vida silvestre, incluyendo psitácidos, quelonios, monos araña, tigrillo y jaguar, así como especies de flora silvestre protegida como orquídeas, bromelias y cactáceas.
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Estos fueron los aseguramientos en cada estado del sureste
En Campeche, se llevaron a cabo actividades de concientización ambiental en varias localidades y se acreditaron Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, reforzando la prevención y el monitoreo en el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación Miguel Colorado. No hubo medidas de seguridad impuestas.
En Chiapas, los operativos incluyeron filtros de revisión vehicular en Tonalá, con 94 vehículos inspeccionados sin detectar irregularidades, y el rescate de un tigrillo (Leopardus wiedii) en Ocosingo, trasladado para su valoración y atención.
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En Oaxaca, se realizaron inspecciones en establecimientos de Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Jalapa del Marqués, detectando la posesión ilegal de fauna y asegurando un mono araña (Ateles geoffroyi), dos loros y cinco pericos atoleros. Participaron 32 elementos de la Guardia Nacional y Profepa.
En Quintana Roo, se verificó la documentación de productos de fauna silvestre en el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Puerto de Puerto Morelos, revisando pieles de cocodrilo y tiburón.
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En Tabasco, se aseguraron 53 ejemplares de fauna, incluidos psitácidos y tortugas, mediante recorridos y filtros en mercados y carreteras, además de inspecciones en la caseta de cobro Sánchez Magallanes.
En Veracruz, un operativo sorpresa en Coatepec permitió identificar 420 ejemplares de flora silvestre protegida, principalmente orquídeas, cactáceas y bromelias, así como tres jilgueros, especies amparadas por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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En Yucatán, tras un recorrido en el Tianguis San Roque y una denuncia ciudadana, se realizó el rescate voluntario de un mono araña y el aseguramiento de un jaguar (Panthera onca) encontrado en confinamiento.
El operativo regional permitió reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del sureste mexicano, asegurar ejemplares y productos de vida silvestre que incumplían la normatividad ambiental, y sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la biodiversidad y denunciar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre.
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