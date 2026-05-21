El tatuaje que podría ser clave para identificar si el cuerpo hallado en Tlaxcala es de Blanca Adriana Vázquez

Los familiares de la víctima deberán de realizar la identificación. Crédito: Redes Sociales

Un tatuaje en forma de beso, ubicado en la nuca, podría ser la clave para confirmar si el cuerpo hallado este 21 de mayo en una zanja de la Colonia Santiago, en Atltzayanca, Tlaxcala, corresponde a Blanca Adriana Vázquez Montiel, desaparecida tres días antes tras acudir a una clínica estética clandestina en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló este día que que el cuerpo presentaba características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con los de la víctima, pero advirtió que la confirmación de identidad depende de la identificación formal que realicen sus familiares.

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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala -entidad donde encontrado el cuerpo- abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.

Policías municipales de Atltzayanca reportaron el hallazgo, mientras que peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento y trasladaron los restos al anfiteatro para practicar la necropsia de ley.

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Ambas fiscalías trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos y confirmar si se tarta de la mujer de 37 años.

El tatuaje en la nuca, el rasgo que podría confirmar la identidad

La ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla describía un tatuaje en forma de beso de aproximadamente 3 centímetros en la nuca y un lunar de aproximadamente 1 centímetro en la pierna derecha.

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Blanca Adriana vestía blusa negra de licra, pantalón negro acampanado de licra y tenis negros con rojo el día de su desaparición.

Ficha de búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

La FGE Puebla precisó en su comunicado de prensa de este 21 de mayo que el cuerpo hallado en Atltzayanca presentaba coincidencias en esas características.

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Según autoridades, desde que se tuvo conocimiento de la no localización de la víctima, fueron realizados cateos en el consultorio de calzada Zavaleta 2511 y en una propiedad del fraccionamiento El Pilar, en San Andrés Cholula, además de otras diligencias ministeriales.

Blanca Adriana desapareció tras un procedimiento en clínica sin cédula en Puebla

El 18 de mayo, Blanca Adriana y su esposo Florencio Ramos acudieron al consultorio Detox, ubicado en la calzada Zavaleta 2511 de la capital poblana, para pedir informes.

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En esa plaza comercial está ubicada la clínica estética. Crédito: Google Maps

Ahí, la responsable del negocio presuntamente los convenció de realizar de inmediato un procedimiento de eliminación de grasa abdominal. Adrián, hijo de Blanca Adriana, declaró a medios de comunicación que su madre únicamente asisitió a una valoración.

Una hora después de iniciado el procedimiento, el personal envió a Florencio a comprar una faja comprensiva, vendas y medicamentos a Galerías Serdán.

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Cuando regresó, aproximadamente a las 19:00 horas, el consultorio estaba vacío y cerrado.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en la calzada Zavaleta, muestran a tres personas —entre ellas una mujer con uniforme médico— subiendo a Blanca Adriana a un carro antes de su desaparición. (Redes sociales)

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que tres personas subieron a Blanca Adriana, aparentemente inconsciente, a un Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B.

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Diana Palafox Romero operaba sin cédula y permanece prófuga junto a su hijo

Según reportes previos de este medio, detrás del consultorio estaba Diana Alejandra Palafox Romero, quien no cuenta con cédula profesional registrada ante ninguna autoridad federal.

Pese a ello, realizaba procedimientos invasivos que incluían liposucciones exprés de 14 mil pesos, implantes hormonales conocidos como “chips sexuales” y terapias con “ADN de salmón”, según reveló el Diario CAMBIO.

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Diana Alejandra Palafox Romero no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas y operaba una clínica estética sin permisos sanitarios en Puebla. (Redes sociales)

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte. Palafox Romero, su hijo Carlos Quezada Palafox y la recepcionista del establecimiento están prófugos al cierre de esta nota.

Cuerpo encontrado correspondería a Adriana

El hermano de Blanca Adriana declaró esta tarde a medios de comunicación que la familia habría encontrado a la mujer desaparecida.

“No porque hoy encontramos a mi hermana se pierda esta noticia y estas personas sigan dañando”, señaló.

El familiar exigió que las investigaciones continúen hasta la captura de los responsables. “Seguir buscando a estas personas y que se dé con su paradero para tener justicia. Tal vez no de propia mano, pero sí por la ley”, declaró.

Hasta el momento, tanto la FGE Puebla como la FGJE Tlaxcala no han emitido una confirmación oficial de identidad.