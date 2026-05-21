México

Sin señales de Enrique Inzunza en el Senado de la República: ¿Qué se sabe del paradero del legislador de Morena tras acusaciones de EEUU?

El legislador dejó de tener apariciones públicas desde el pasado 29 de abril, cuando se dieron a conocer las acusaciones por vínculos con el Cártel de Sinaloa

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El senador Enrique Inzunza es el único que se mantiene sin pedir licencia por las acusaciones de Estados Unidos. (Infobae-Itzallana)
El senador Enrique Inzunza es el único que se mantiene sin pedir licencia por las acusaciones de Estados Unidos. (Infobae-Itzallana)

El paradero del senador Enrique Inzunza sigue siendo una incógnita, ya que no ha tenido apariciones públicas tras las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con la facción de Los Chapitos, las cuales se dieron a conocer el pasado 29 de abril. El tema cobra relevancia tras la sesión de la Comisión Permanente este jueves, donde ni el suplente se presentó en el Senado de la República.

En la sesión de este 21 de mayo se votó la apertura del periodo extraordinario con la finalidad de llevar a tribuna las reformas en materia electoral y judicial, lo que fue aprobado sin que en la pantalla de votación se reflejara la presencia del senador de Sinaloa.

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Legisladores de Morena confiaban en que Inzunza asistiera a sesión

El diputado Ricardo Monreal dio por sentado que el senador se presentaría en la sesión de este jueves, al ser entrevistado por medios de comunicación un día previo respondió que “él es muy responsable, seguramente estará aquí”, luego de que la prensa cuestionara si se esperaba la presencia de Inzunza en el Senado.

Por su parte, el senador Ignacio Mier aclaró que “es una responsabilidad que tenemos todos los legisladores. Vamos a esperar que el día de mañana se apruebe la convocatoria para convocar un periodo extraordinario, y una vez que tengamos aprobada la ruta formal, estaremos haciendo el llamado y las reuniones previas de los grupos parlamentarios”.

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Senado vota periodo extraordinario con ausencia de Enrique Inzunza.
Senado vota periodo extraordinario con ausencia de Enrique Inzunza.

El último mensaje del senador de Morena

Por tercera semana, la ausencia de Enrique Inzunza en el Senado de la República genera especulación sobre su paradero, incluso, si se encuentra en México, ya que hasta la fecha, ninguno de sus compañeros de bancada han comentado referido saber la ubicación del sinaloense.

Estos días también ha estado ausente en redes sociales, ya que su último mensaje en la red social X fue el 17 de mayo, cuando negó estar negociando con autoridades de Estados Unidos tras las graves acusaciones que enfrenta:

“Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento. Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad. Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta. Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales. Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”.

Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM
Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Enrique Inzunza asegura estar en Sinaloa

El 13 de mayo, con la fotografía de la portada de un libro, el senador aseguró estar en Culiacán:

A la sombra de un ingente árbol de Ceiba, a la vera del Río Humaya, recalo a Gracián, varón discreto y consejero excelente”.

Mientras que el 6 de mayo emitió la presunta “razón de peso” que lo impulsa a no asistir al recinto legislativo y no realizar sus funciones como senador:

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado de la República, como acostumbran. Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”.

Su primer intento por dar señales de vida fue el 2 de mayo, cuando subió un video en sus redes sociales pretendiendo dejar claro que se encontraba en su casa.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, anunció su regreso al Senado de la República en medio de la polémica por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Crédito: X/@InzunzaCazarez)

¿De qué lo acusan en Estados Unidos?

En el documento “El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas”, se precisa que las acusaciones de autoridades de estados Unidos, se centran en tres cargos:

  • Conspiración para la importación de narcóticos;
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Uno de los argumentos que se detalla es el siguiente:

Se ha reunido con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cartel y ha acordado planes específicos para que el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoye y proteja al cartel a cambio de favores por parte del cartel que, a su vez, ayuden a los acusados y a otros funcionarios corruptos a mantenerse en el poder”.

Ilustración acuarela de la bandera de EE.UU., una mano señalando, un escudo de la DEA y varios hombres en estilo caricatura, con un mapa fronterizo y siluetas.
Una ilustración conceptual muestra la bandera de EE.UU., el escudo de la DEA y diversos funcionarios de caricatura, representando la compleja lucha antidrogas en la frontera entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros nueve funcionarios ya con licencia o en retiro se encuentran en la mira de Estados Unidos:

Funcionarios con licencia:

  • Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años 
  • Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años 
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años 

Exservidores públicos:

  • Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años, el único al que se le agrega un cargo más de “secuestro con resultado de muerte”, además de los mencionados.

Funcionarios detenidos en Estados Unidos:

  • Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años
  • Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años

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