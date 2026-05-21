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En medio del caso Rubén Rocha Moya en Sinaloa, estos son los posibles candidatos de Morena en 2027

El caso del gobernador con licencia ha cobrado relevancia por las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa

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Ilustración de acuarela de un hombre con gafas en un podio con un micrófono, el logo de Morena, billetes y monedas de pesos mexicanos, un candado con cadena, y una urna electoral.
Una ilustración de acuarela muestra a un político de Morena hablando en un podio, rodeado de dinero, un candado y una urna, simbolizando la relación entre el poder político, la economía y el proceso electoral en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Rubén Rocha Moya y los 9 acusados -quienes formaron parte de su administración- de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa ha marcado el debate público en las últimas semanas, ya que toman mayor relevancia al ser autoridades del gobierno de Estados Unidos quienes las realizaron.

Rumbo a las próximas elecciones en 2027, el tema podría tirar las ambiciones de Morena para ganar la gubernatura del estado, debido a que parte de la administración del gobernador con licencia fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

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Quedan dos posibles perfiles para ser candidatos de Morena en Sinaloa

En los últimos días, distintas encuestas locales han comenzado a perfilar a quiénes podrían ser las personas candidatas a la gubernatura del Estado, sin embargo, desde la dirigencia nacional, Ariadna Montiel ha advertido que los perfiles deberán ser “intachables”.

Los nombres de Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, han sido descartados, debido a que se encuentran dentro del listado del que ya es conocido como “el caso Rocha Moya”, situación que orilla a Morena a reconfigurar la elección de aspirantes.

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Gerardo Vargas Landeros.
Gerardo Vargas Landeros.

Uno de los perfiles que se nombra en medios locales y encuestas es el de Gerardo Vargas Landeros, sin embargo, se ha mantenido al centro de la conversación por exhibir una mayor ruptura con el gobierno de Rubén Rocha Moya, ya que ha sido uno de los principales políticos que ha denunciado persecución política por parte de quien hoy tiene licencia tras el escandalo.

Otra de las posibles candidatas es la senadora Imelda Castro, quien en días recientes se ha encargado de limpiar sus redes sociales a modo de que no se le relaciones con la anterior administración estatal en Sinaloa.

Imelda Castro
Imelda Castro

Estos son todos los acusados por Estados Unidos

La publicación titulada “El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas” de la Corte mencionada, detalla uno a uno los nombres de los acusados:

Funcionarios públicos en activo:

  • Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Funcionarios con licencia:

  • Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años 
  • Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años 
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años 

Exservidores públicos:

  • Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años, el único al que se le agrega un cargo más de “secuestro con resultado de muerte”, además de los mencionados.

Funcionarios detenidos en Estados Unidos:

  • Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años
  • Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años

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