SEP atiende demandas de estudiantes: anuncia convenio entre el IPN y Fundación Politécnico con énfasis en la transparencia de recursos

Mario Delgado anuncia la renovación del convenio entre el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Politécnico. Crédito: X/@mario_delgado

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció este 20 de mayo la renovación del convenio entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Fundación Politécnico, con el objetivo de incrementar la matrícula y facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior.

El acuerdo contempla el establecimiento de un Comité de Vigilancia dentro de la Fundación Politécnico, enfocado en garantizar la transparencia en el uso de los recursos, según lo informó Delgado en sus redes sociales.

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Participaron en la renovación Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, y Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Fundación Politécnico, de acuerdo con la información compartida por Delgado en su mensaje.

La firma del convenio ocurre en un contexto de protestas estudiantiles en el IPN. por presuntos desvíos de recursos.

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Estudiantes del IPN realizaron protesta ante la SEP para exigir transparencia

Estudiantes del IPN exigen en la SEP aclaraciones sobre presuntos desvíos de recursos y transparencia administrativa. Crédito: CUARTOSCURO

Estudiantes del IPN realizaron el pasado 19 de mayo una protesta frente a la Secretaría de Educación Pública, donde exigieron que Mario Delgado aclare presuntos desvíos de recursos y atienda un pliego petitorio enfocado en la transparencia, el incremento presupuestal y la restitución de vacantes docentes.

Los alumnos del IPN se congregaron a las afueras de la SEP, en la calle Luis González Obregón de la Ciudad de México, con la exigencia de ser atendidos directamente por Mario Delgado. Los manifestantes se negaron a dialogar con funcionarios de menor rango y condicionaron la entrega de su lista de demandas a una reunión con el secretario.

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Ruptura con la Fundación Politécnico y crisis interna en el IPN

La ruptura entre el IPN y la Fundación Politécnico desencadena demandas judiciales y una crisis de confianza en la comunidad politécnica. Crédito: Cuartoscuro

El conflicto se agudizó luego de que el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, decidió romper la relación con la Fundación Politécnico A.C., asociación civil que durante décadas gestionó donativos a favor de la comunidad politécnica. Reyes Sandoval estableció una nueva asociación civil, lo que —según la fundación— se realizó de manera ilegal y derivó en demandas judiciales.

La administración del IPN argumentó que la medida busca proteger los recursos del instituto y lograr una gestión más transparente. Este cambio provocó la suspensión de apoyos por parte de la fundación y desató una crisis financiera y de confianza dentro de la comunidad. Los estudiantes extendieron su exigencia pidiendo la renuncia de Reyes Sandoval.

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Declaraciones de Claudia Sheinbaum y medidas ante las protestas

Claudia Sheinbaum atribuye el conflicto estudiantil a factores políticos relacionados con la elección del próximo director del IPN. | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las movilizaciones, atribuyéndolas a la coyuntura política previa a la elección del nuevo director del IPN en diciembre. Señaló en conferencia de prensa que actores internos estarían involucrando a estudiantes para generar presión política y reiteró su respaldo a Reyes Sandoval.

Sheinbaum informó que solicitará a la SEP la conformación de un comité encargado de organizar y supervisar la elección democrática del próximo director general del IPN. En una reunión sostenida en Palenque con Mario Delgado y Arturo Reyes Sandoval, la presidenta acordó el incremento del presupuesto para la institución, una de las demandas centrales del movimiento estudiantil.

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El secretario de Educación anuncia aumento salarial de 9% para el magisterio

La CNTE rechazó el aumento del 9% por considerarlo insuficiente y declara una huelga nacional indefinida con plantón en el Zócalo. EFE/ Mario Guzmán

Mario Delgado anunció el aumento salarial del 9% para el magisterio nacional y detalló nuevos programas y acciones educativas en vísperas del ciclo escolar 2026-2027, lo que se da en medio de movilizaciones y el rechazo de la CNTE, que mantiene protestas y declaró huelga nacional indefinida por considerar insuficiente el incremento.

El anuncio principal contempló el ajuste al salario de docentes a nivel federal. Este fue presentado durante la ceremonia por el Día de las Maestras y los Maestros en la sede histórica de la SEP, donde Delgado destacó que el 70% del magisterio son mujeres.

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