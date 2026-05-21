México

‘El Califa de León’ en CDMX pierde su estrella Michelin este 2026: qué lujosa taquería la reemplaza y dónde está

Expertos gastronómicos revelaron la lista de galardonados de esta edición

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The sign of the Taqueria El Califa de Leon, which recently earned one star in the Michelin Guide, as seen from the street in Mexico City, Mexico, May 16, 2024. REUTERS/Gustavo Graf
The sign of the Taqueria El Califa de Leon, which recently earned one star in the Michelin Guide, as seen from the street in Mexico City, Mexico, May 16, 2024. REUTERS/Gustavo Graf

En la gala 2026 de la Guía Michelin, tras darse a conocer los restaurantes galardonados con una y dos estrellas en México, resaltó que la taquería 'El Califa de León’ perdió su estrella.

Sin embargo, una taquería de lujo recibió por primera vez este reconocimiento.

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La noticia, confirmada por la propia guía, modifica el panorama de la alta cocina en la Ciudad de México y abre paso a nuevas propuestas en el sector taquero.

El Califa de León sale de la lista Michelin

El puesto 'El Califa de León’ fue retirado del grupo de establecimientos galardonados, tras haber sido la primera taquería en recibir una estrella en 2024 y mantenerla en 2025.

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A Taquero prepares the meat for tacos at the Taqueria El Califa de Leon, which recently earned one star in the Michelin Guide, in Mexico City, Mexico, May 16, 2024. REUTERS/Gustavo Graf
A Taquero prepares the meat for tacos at the Taqueria El Califa de Leon, which recently earned one star in the Michelin Guide, in Mexico City, Mexico, May 16, 2024. REUTERS/Gustavo Graf

La actualización del reconocimiento refleja los criterios de evaluación de la guía, que cada año revisa a los restaurantes incluidos.

La Ciudad de México cuenta en este ciclo con dos nuevos integrantes en la guía:

  • Gaba
  • La Once Mil

La Once Mil: la taquería que recibe una estrella por primera vez

La Once Mil se encuentra en la zona de Lomas de Chapultepec, donde ofrece una experiencia que, según su propio sitio, “eleva la comida callejera mexicana a nuevos niveles”.

Taquería La Once Mil -México- 21 mayo
(Instagram)

El menú destaca por el uso de ingredientes de calidad y presentaciones cuidadas. Entre las opciones sobresalen tacos con cortes como wagyu, sirloin y arrachera, además de especialidades como el taco de New York Delgadita, el de hongos con trufa y la tostada de atún.

El perfil de la taquería resalta la combinación de sabores tradicionales con un enfoque sofisticado: “Cada taco es un evento lleno de textura, sabor y corazón”.

Taquería La Once Mil -México- 21 mayo
(Instagram)

Tras recibir la estrella, la cuenta oficial de La Once Mil publicó en Instagram:

“Desde que soñamos con abrir una taquería, tuvimos un objetivo claro: crear bocados memorables. Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura de ese sueño con el que empezamos”.

¿Dónde está ‘La once Mil?

La Once Mil tiene dos sucursales ubicadas en:

  • Monte Everest 780, Lomas de Chapultepe
  • Orizaba 83, Roma Norte

El Horario es de 12:00 a 23:30

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