SAT: cómo solicitar aclaración de adeudo reportado en Buró de Crédito desde casa

Entre los requisitos principales se encuentra la necesidad de tener a la mano el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Contraseña asociada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitar una aclaración de adeudo reportado en el Buró de Crédito por información del SAT es un trámite que puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial. Para iniciar el proceso, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos y seguir pasos específicos establecidos en un documento oficial sobre el tema.

Entre los requisitos principales se encuentra la necesidad de tener a la mano el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Contraseña asociada. Además, es obligatorio contar con los archivos electrónicos que respalden la aclaración, lo cual puede incluir documentos fiscales, comprobantes de pago o cualquier otro soporte relacionado con el adeudo. Un elemento adicional indispensable es un reporte de crédito donde aparezca el adeudo atribuido al SAT, siempre que este documento no supere el mes de antigüedad.

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Para quienes han sido reportados en el Buró de Crédito por datos que provienen del SAT, el procedimiento para solicitar una aclaración en línea consta de cinco pasos.

El proceso inicia con el ingreso a la plataforma denominada Mi portal del SAT. El usuario debe acceder utilizando su RFC y la contraseña correspondiente, lo que garantiza que solo el titular de la información pueda avanzar en la solicitud.

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Requisitos para solicitar aclaración ante el Buró de Crédito

Otro requisito fundamental es el reporte de crédito. Este debe mostrar específicamente el adeudo reportado por el SAT y no debe tener una antigüedad mayor a treinta días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento oficial detalla que los interesados deben reunir ciertos elementos antes de comenzar el trámite. Es obligatorio tener el RFC y la Contraseña activa para acceder a los servicios en línea.

También se requiere preparar los archivos electrónicos que sustenten la aclaración, como documentos que demuestren el pago del adeudo o alguna resolución emitida por el propio SAT.

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Otro requisito fundamental es el reporte de crédito. Este debe mostrar específicamente el adeudo reportado por el SAT y no debe tener una antigüedad mayor a treinta días.

Si el reporte de crédito tiene más de un mes, será necesario solicitar uno nuevo antes de poder iniciar la aclaración. La documentación que respalde la solicitud debe estar digitalizada y lista para ser adjuntada durante el proceso.

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Pasos para realizar la solicitud en línea

Cada paso busca facilitar la identificación y resolución de adeudos que el SAT haya reportado al Buró de Crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para aclarar un adeudo reportado por el SAT en el Buró de Crédito está detallado en cinco pasos principales. A continuación, los pasos que indica el documento:

Ingresar a Mi portal con el RFC y la contraseña correspondientes.

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Localizar la opción Servicios por Internet en el menú principal.

Acceder al apartado Aclaraciones y seleccionar la opción Solicitud.

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Elegir el trámite BURÓ DE CRÉDITO en la lista de trámites disponibles.

Capturar el motivo de la aclaración en el campo Asunto y detallar los números de adeudos en Descripción.

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Adjuntar el reporte de crédito con antigüedad máxima de un mes y los archivos electrónicos que respalden la aclaración.

Hacer clic en el botón Enviar para formalizar la solicitud.

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Cada paso busca facilitar la identificación y resolución de adeudos que el SAT haya reportado al Buró de Crédito.

Documentos y recomendaciones para el trámite

La plataforma Mi portal permite al usuario dar seguimiento a la solicitud. El proceso de revisión puede requerir tiempo, por lo que se recomienda conservar los acuses y comprobantes generados durante el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento subraya la importancia de que toda la información proporcionada sea clara y verificable. Si la documentación no coincide con los registros del SAT o si el reporte de crédito está desactualizado, la solicitud podría no proceder.

La plataforma Mi portal permite al usuario dar seguimiento a la solicitud. El proceso de revisión puede requerir tiempo, por lo que se recomienda conservar los acuses y comprobantes generados durante el trámite. El seguimiento se realiza también de forma digital a través del mismo portal.

Alcance del trámite

La aclaración del adeudo aplica exclusivamente para casos en los que la información reportada al Buró de Crédito proviene del SAT. Usuarios que detecten algún adeudo en su historial crediticio con origen en otros entes deberán dirigirse a la institución correspondiente.

El procedimiento descrito tiene como objetivo ofrecer una ruta directa y verificable para corregir reportes erróneos en el Buró de Crédito cuando estos estén vinculados con datos fiscales.

Para más detalles o aclaraciones adicionales, el documento sugiere consultar directamente las plataformas oficiales del SAT y el Buró de Crédito, donde se mantienen actualizados los requisitos y pasos a seguir.