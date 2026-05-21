México suma siete restaurantes con una estrella Michelin

Guadalajara (México), 20 may (EFE).- Siete restaurantes de Ciudad de México y de los estado de Jalisco (oeste) y Yucatán (sureste) obtuvieron este miércoles por primera vez una estrella Michelin por sus propuestas gastronómicas sobresalientes

Gaba y La once mil, de la capital del país; Alcalde y Xokol, de Guadalajara, así como Ixi’im, Huniik y su restaurante hermano Barra de Huniik, fueron distinguidos en la gala 2026 que tuvo lugar por primera ocasión en Jalisco (oeste de México).

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Con ello, México cuenta con 27 establecimientos que se distinguen por su calidad, su propuesta innovadora y la calidad en el servicio a los comensales.

Además los restaurantes Xokol y Ixi’im, junto con Damiana,en Baja California, recibieron una Estrella Verde por su compromiso con una gastronomía más responsable.

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En la edición de este año la Guía Michelin distingue a 225 restaurantes, entre ellos 16 nuevos establecimientos con el sello nuevos Bib Gourmand por ofrecer productos con buena relación calidad-precio y 31 nuevos que son recomendaciones por la alta calidad de su cocina.

Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, destacó el nivel que han mostrado los chefs en México apoyando nuevas experiencias gastronómicas y enalteciendo los ingredientes mexicanos.

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“El nivel de talento culinario en todo el país es verdaderamente extraordinario. Los chefs mexicanos continúan creando experiencias gastronómicas que trascienden fronteras”, señaló.

Este año se suman Jalisco, Puebla y Yucatán a los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo que ya contaban con restaurantes incluidos en la Guía.

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La Guía Michelin es un referente en la gastronomía internacional desde 2005 cuando anunció su primera Guía en Norteamérica para Nueva York.