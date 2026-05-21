En pésimas condiciones y decenas de tinas con droga: así eran los 3 narcolaboratorios de Los Mayos asegurados en Sinaloa

Los lugares presentan pésimas condiciones en las que se observan decenas de objetos en la tierra. Video: SSPC

Tres narcolaboratorios relacionados con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Sinaloa, donde localizaron más de 4 toneladas de metanfetamina.

Las acciones se llevaron a cabo en los poblados de Los Haros, municipio de Rosario, y en Los Cedritos, municipio de Cosalá, donde junto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron desmantelados los laboratorios clandestinos con precursores químicos y droga.

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Imágenes compartidas por las autoridades tan cuenta de las condiciones en las que se encontraban los narcolaboratorios, donde los objetos estaban en pésimas condiciones y cientos de bidones apilados en lo que parecería ser abandono; sin embargo, la presencia de precursores químicos y droga constatan que estaban activos.

Así eran los laboratorios clandestinos y lo asegurado

Foto: SSPC

La primera operación se llevó a cabo en Los Haros, donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino con aproximadamente 4 mil kilos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como material diverso empleado para elaboración de drogas sintéticas.

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Por su parte, en el poblado de Los Cedritos se localizaron dos laboratorios más. En el primero, efectivos aseguraron 400 litros de ácido acético, mil 200 kilogramos de sosa cáustica y varias herramientas utilizadas en el proceso de fabricación de drogas.

Foto: SSPC

En el segundo punto, fueron localizados 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, junto con 3 mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, además de herramientas y accesorios de trabajo.

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Datos obtenidos por Infobae México refieren que los tres laboratorios clandestinos están relacionados con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual mantiene una disputa con Los Chapitos desde septiembre de 2024.

La guerra entre ambos grupos criminales ha provocado hasta la fecha más de 3 mil homicidios y jornadas violentas en el estado, los cuales provocan ataques armados, hallazgos de restos humanos o cadáveres, así como desapariciones.

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Foto: SSPC

Impacto económico del aseguramiento es millonario

Las autoridades informaron que la incautación de los laboratorios clandestinos y las sustancias representa una afectación estimada de más de 923 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Todo el material asegurado fue inhabilitado para evitar su reutilización y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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Foto: SSPC

Las imágenes compartidas muestran tinas con precursores químicos, cientos de objetos en el piso, algunos ventiladores con los que dispersaban el olor de las sustancias, bidones, incluso tanques de gas apilados en medio de otras herramientas.

Además, en medio de los árboles y la tierra tenían costales de materiales como sosa caustica, entre otros.

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