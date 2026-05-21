Daniela Rojas apunta a Los Ángeles 2028 tras asegurar plaza para Lima 2027

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Con apenas 21 años y una trayectoria respaldada por medallas internacionales, la luchadora mexicana Daniela Rojas Chávez comenzó de forma positiva el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 tras obtener la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas realizado en Estados Unidos.

La atleta mexicana aseguró que uno de sus principales objetivos es convertirse en campeona olímpica y utilizar su carrera como inspiración para otras personas interesadas en el deporte de alto rendimiento.

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“Así como hay deportistas que me han inspirado, yo tengo el sueño de llegar a Juegos Olímpicos para inspirar a más gente y hacerles saber que sí se puede”, señaló la gladiadora mexicana.

Daniela Rojas destaca aprendizaje tras el Panamericano

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La subcampeona mundial Sub-20 explicó que el reciente Campeonato Panamericano representó una experiencia distinta dentro de su carrera, ya que pudo disfrutar la competencia pese a la presión que suele acompañar este tipo de torneos internacionales.

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“Los deportistas solemos estar llenos de presión o de estrés, pero este torneo lo disfruté mucho, a pesar de que no logré el objetivo que era el oro”, comentó.

Rojas Chávez añadió que el resultado obtenido también significó cumplir una meta que venía persiguiendo desde la edición pasada de los Juegos Panamericanos Junior.

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“Antes de entrar a los combates pude sonreír y sentirme agradecida de estar ahí, además que venía buscando esta clasificación desde los Juegos Panamericanos Junior del año pasado”, explicó.

La luchadora mexicana ahora continuará su preparación para competencias como los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, el Campeonato Panamericano Sub-23 y el Campeonato Mundial de Mayores.

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La luchadora reconoce apoyo institucional y crecimiento del deporte femenil

(CONADE)

La atleta también destacó el crecimiento y la visibilidad que han adquirido las mujeres dentro del deporte mexicano, además de reconocer la importancia del respaldo institucional para que los atletas puedan competir en mejores condiciones.

“Las mujeres somos fuertes, somos guerreras y podemos hacer lo que nosotras queramos”, afirmó.

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Asimismo, reconoció el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Federación Medallistas de Luchas Asociadas para apoyar el desarrollo de los deportistas mexicanos.

“El trabajo conjunto de la CONADE y la FEMELA tiene muchísima importancia porque hay cosas que nosotros no creemos que nos pueden afectar, pero esos pequeños detalles hacen la diferencia”, indicó.

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