México

Alcalde prófugo de Cuautla presumió visita a las instalaciones de la Guardia Nacional horas previas a su orden de captura

Jesús Corona Damián desapareció desde la madrugada del 20 de mayo, cuando fuerzas federales intentaron detenerlo por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico y delitos de delincuencia organizada

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En su ultima publicación en Facebook, Jesús Corona Damián (a la izquierda) apareció acompañado por los presidentes municipales de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas (a la derecha), y de Cuernavaca, José Luis Urióstegui (al centro). (Crédito: Facebook | Jesús Corona Damián)
En su ultima publicación en Facebook, Jesús Corona Damián (a la izquierda) apareció acompañado por los presidentes municipales de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas (a la derecha), y de Cuernavaca, José Luis Urióstegui (al centro). (Crédito: Facebook | Jesús Corona Damián)

El alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, permanece prófugo desde la madrugada del 20 de mayo, cuando fuerzas federales desplegaron un operativo para detenerlo por presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Horas antes de la movilización —parte de la Operación Enjambre—, el propio edil difundió en redes sociales una visita a instalaciones de la Guardia Nacional.

La publicación fue realizada el 19 de mayo a las 17:18 horas en Facebook. En las imágenes apareció acompañado por los presidentes municipales de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, y de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, ambos integrantes de la alianza opositora conformada por PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas.

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De acuerdo con información confirmada por fuentes federales a Aristegui Noticias, el operativo federal comenzó durante las primeras horas del 20 de mayo, aunque los agentes no lograron ubicar al alcalde de Cuautla.

El operativo federal para detener a Jesús Corona inició durante las primeras horas del 20 de mayo, pero los agentes no lograron ubicarlo. (Crédito: Facebook | Jesús Corona Damián)
El operativo federal para detener a Jesús Corona inició durante las primeras horas del 20 de mayo, pero los agentes no lograron ubicarlo. (Crédito: Facebook | Jesús Corona Damián)

Más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó públicamente que continuaban las acciones para ejecutar la orden de aprehensión contra Jesús “N”, identificado como presidente municipal de Cuautla.

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Posteriormente, cerca de las 14:00 horas, el funcionario federal confirmó que Corona Damián había logrado evadir la captura y seguía prófugo.

Señalan vínculos con célula del Cártel del Pacífico

Durante los anuncios sobre el operativo, García Harfuch sostuvo que la orden judicial contra el alcalde de Cuautla incluía acusaciones por delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud. Además, indicó que el edil presuntamente brindaba protección a una célula local del Cártel del Pacífico.

El titular de Seguridad también informó sobre la captura de tres funcionarios cercanos a Corona Damián por supuestos vínculos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como líder de una célula criminal que opera en Morelos.

Entre los detenidos se encuentran el secretario municipal de Cuautla, Horacio Zavaleta Malacara; el tesorero Jonathan Espinoza Salinas; y el oficial mayor Pablo Adrián Portillo Galicia.

Señalamientos, desde meses atrás

Los señalamientos contra Jesús Corona por presuntos vínculos con grupos criminales ya habían surgido meses antes de que autoridades federales intentaran detenerlo. En febrero de 2025 se difundió un video en el que el alcalde de Cuautla aparecía junto a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como presunto operador del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

El 1 de abril de 2026, Jesús Corona Damián acudió a instalaciones de la Fiscalía General de la República para denunciar amenazas de muerte y extorsión por parte del CJNG. (Facebook Jesús Corona Damián)
El 1 de abril de 2026, Jesús Corona Damián acudió a instalaciones de la Fiscalía General de la República para denunciar amenazas de muerte y extorsión por parte del CJNG. (Facebook Jesús Corona Damián)

En las imágenes también fue captado Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, quien fue detenido durante los operativos federales realizados este miércoles. Tras la difusión del material, Corona rechazó cualquier relación con organizaciones criminales y aseguró públicamente que no tenía “nada que ocultar”.

Meses después, el 1 de abril de 2026, el propio presidente municipal acudió a instalaciones de la Fiscalía General de la República para denunciar amenazas de muerte, extorsión y asociación delictuosa presuntamente cometidas por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre había aparecido en narcomantas y en un video atribuido a supuestos miembros de ese grupo criminal.

De Morena a la alianza opositora

Jesús Corona Damián ya había gobernado Cuautla anteriormente. En 2018 obtuvo la presidencia municipal impulsado por Morena y respaldó públicamente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en 2024 abandonó ese partido y posteriormente respaldó la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Para las elecciones municipales siguientes fue postulado nuevamente por la alianza integrada por PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas.

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