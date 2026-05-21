México

Homenaje a ‘Chente’ fractura a la dinastía: hijo de Vicentillo lanza dardo contra su padre por excluirlo

Ramón Fernández, al igual que sus primos Alex y Camila, no fueron tomados en cuenta en la grabación del álbum “Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1”

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Un montaje muestra a Vicente Fernández Jr., un hombre de pelo gris, barba y gafas, a la izquierda, junto a su hijo Ramón, con gorra roja y barba, a la derecha
Ramón Fernández criticó a su padre por excluirlo del álbum homenaje a su abuelo. (Instagram)

Mientras una aparente tensión familiar se resuelve, otra emerge en la dinastía Fernández. Ramón Fernández cuestionó públicamente a su padre por excluirlo a él y a sus primos Alex y Camilia del álbum homenaje a su abuelo, el mítico “El Charro de Huentitán”.

A través de su cuenta en Instagram, Ramón recriminó a Vicentillo la falta de apoyo a la nueva generación de cantantes en la familia.

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Sus expresiones surgieron días después de que su primo Alex negara versiones de un distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández.

Vicente Fernández Jr, un hombre de barba gris y gafas, y Mariana González, una mujer de cabello largo ondulado, sentados en un sofá azul en un set de televisión
Vicente Fernández Jr y Mariana González, su esposa, participan en el programa La Mesa Caliente para hablar sobre un nuevo homenaje al icónico Don Vicente Fernández. (Telemundo: YouTube)

Vicentillo. justifica ausencia de los Fernández en el disco

Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1, proyecto supervisado por Vicente Fernández Jr., reúne nuevas versiones de temas emblemáticos de “El Charro de Huentitán” junto a diversas figuras del regional mexicano.

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Sin embargo, llamó la atención que ningún integrante de la familia Fernández apareciera entre las colaboraciones, pese a que varios mantienen carreras activas dentro de la música.

Durante una entrevista en el programa La mesa caliente, Fernández Jr. explicó que decidió evitar cualquier señalamiento de favoritismo dentro del homenaje.

“Los lugares son mediante a la carrera musical y la historia musical que se ha ganado uno y cada uno, se vería muy mal de parte mía tener un disco con Alejandro Fernández, con Alex Fernández, con Camila, mi sobrina...”
Captura de pantalla de historia de red social. Fondo negro con texto blanco: "God said: 'I noticed how your people didn't support you, so I sent you strangers.'" Perfil "elram0ne"
Ramón Fernández compartió una historia en redes sociales con un mensaje sobre el apoyo, generando especulaciones de que era una indirecta a su padre. (Ramón Fernández: Instagram)

Los Fernández aparecerán en el Volumen 2

El también cantante detalló que la decisión no solo involucró a Alejandro Fernández y sus hijos, sino a otros integrantes de la familia como América, Emiliano, Valentina, Ramón Fernández e incluso él mismo. Según explicó, todos ellos estarían contemplados para una segunda entrega del proyecto.

“Aprendí una palabra, se podría tomar como nepotismo, abuso de poder; sí están invitados en el siguiente proyecto, incluso ellos ya escogieron los temas que van a interpretar”, añadió.

Las declaraciones detonaron reacciones inmediatas en redes sociales, especialmente después de que Ramón Fernández respondiera directamente a la publicación de la entrevista. El joven cantante reprochó a su padre que casi olvidara mencionarlo y cuestionó los méritos musicales que lo llevaron en el pasado a grabar un tema junto a Vicente Fernández.

“Lástima que le tengan que recordar de su propio hijo. Mejor cuéntanos de tu trayectoria y lo que tú has hecho para merecerte una canción con mi abuelo en el pasado. Porque que yo recuerde mi Tata siempre ayudaba a su familia”, escribió.

A pesar de que el comentario desapareció del perfil del programa, su opinión rápidamente se viralizó y abrió una nueva conversación alrededor de las tensiones internas dentro de la familia Fernández, especialmente en un momento donde el legado de Vicente Fernández continúa como uno de los más importantes del regional mexicano.

Sin aludir a las tensiones con su padre, Ramón Fernández publicó en sus historias de Instagram la frase: “Dios dijo: ‘Me di cuenta de que tu pueblo no te apoyaba, así que te envié extraños”, lo que aumentó la atención pública en su familia.

Alex Fernández niega rumores de distanciamiento con Alejandro Fernández y afirma que la relación familiar sigue siendo fuerte (FB)
Alex Fernández niega rumores de distanciamiento con Alejandro Fernández y afirma que la relación familiar sigue siendo fuerte (FB)

Algunos usuarios respaldaron la postura de Ramón Fernández y señalaron que el homenaje debió incluir a miembros de la dinastía desde el primer volumen. Incluso, hubo quienes acusaron a Vicente Fernández Jr. de beneficiarse del apellido familiar sin impulsar a las nuevas generaciones.

En medio de la controversia, Alejandro Fernández Jr. también tomó distancia del proyecto encabezado por su tío y aclaró que no tuvo relación con la selección de colaboradores ni con las decisiones creativas del disco, entre ellas la inclusión de artistas como Ángela Aguilar y Christian Nodal.

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