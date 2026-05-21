Mujer protesta y se desangra en la entrada de la Fiscalía CDMX, colectivo acusa falta de atención

Vista exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Colonia Doctores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer que integra el colectivo Génesis, conocido como X-2, se realizó cortaduras en el cuerpo mientras se encontraba en la entrada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), esto como una forma de protestar ante la falta de atención.

Los integrantes del colectivo menciona que son varias carpetas de investigación por violencia de género que no han prosperado. Por ello, acusan una falta de interés por parte de los servidores públicos.

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La mujer que sufrió el desangramiento, junto con otras integrantes del colectivo, exigen a las autoridades una reunión con altos mandos para atender sus demandas.

“Si no hay justicia, hay sangre”. es el grito que los manifestantes claman desde el exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que exista resolución a sus denuncias y prometen seguir con las movilizaciones hasta obtener la atención requerida de la institución capitalina.

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PROTESTA EXTREMA EN LA FGJCDMX



Integrantes del colectivo Génesis, conocidos como X-2, se manifestaron en la entrada de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.



Durante la protesta, una de las mujeres realizó maniobras para sacarse sangre en público, como acto de presión y… pic.twitter.com/QYj05uGpgn — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 21, 2026

¿Qué es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México?

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Colonia Doctores, con transeúntes y agentes policiales en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la institución encargada de investigar y perseguir los delitos cometidos en la Ciudad de México. Sucedió a la otrora Procuraduría General de Justicia en 2020, con el objetivo de contar con mayor autonomía y fortalecer la procuración de justicia.

Entre sus funciones principales están las siguientes:

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Recibir denuncias y querellas de la ciudadanía por delitos del fuero común: robo , homicidio , violencia familiar , abuso sexual , fraudes , y más.

Investigar los hechos denunciados, integrar carpetas de investigación y reunir pruebas.

Ejercer la acción penal ante los tribunales, es decir, presentar cargos formales contra los presuntos responsables.

Proteger a víctimas y testigos de delitos , así como garantizarles acceso a la justicia y acompañamiento.

Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, peritos y otros órganos para llevar a cabo sus investigaciones.

La actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) es Bertha Alcalde Luján, desde el 10 de enero del 2025. El órgano cuenta con sedes en cada alcaldía y sus oficinas centrales se encuentran en la colonia Doctores.