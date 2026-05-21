México

Mujer protesta y se desangra en la entrada de la Fiscalía CDMX, colectivo acusa falta de atención

Una manifestante se hizo daño así misma para exigir justicia ante la dependencia de gobierno

Guardar
Google icon
Vista exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con un letrero grande, la bandera mexicana y dos patrullas en la calle.
Vista exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Colonia Doctores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer que integra el colectivo Génesis, conocido como X-2, se realizó cortaduras en el cuerpo mientras se encontraba en la entrada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), esto como una forma de protestar ante la falta de atención.

Los integrantes del colectivo menciona que son varias carpetas de investigación por violencia de género que no han prosperado. Por ello, acusan una falta de interés por parte de los servidores públicos.

PUBLICIDAD

La mujer que sufrió el desangramiento, junto con otras integrantes del colectivo, exigen a las autoridades una reunión con altos mandos para atender sus demandas.

“Si no hay justicia, hay sangre”. es el grito que los manifestantes claman desde el exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que exista resolución a sus denuncias y prometen seguir con las movilizaciones hasta obtener la atención requerida de la institución capitalina.

PUBLICIDAD

¿Qué es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México?

Exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Colonia Doctores, con bandera mexicana ondeando, personas y agentes de policía en la entrada.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Colonia Doctores, con transeúntes y agentes policiales en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la institución encargada de investigar y perseguir los delitos cometidos en la Ciudad de México. Sucedió a la otrora Procuraduría General de Justicia en 2020, con el objetivo de contar con mayor autonomía y fortalecer la procuración de justicia.

Entre sus funciones principales están las siguientes:

  • Recibir denuncias y querellas de la ciudadanía por delitos del fuero común: robo, homicidio, violencia familiar, abuso sexual, fraudes, y más.
  • Investigar los hechos denunciados, integrar carpetas de investigación y reunir pruebas.
  • Ejercer la acción penal ante los tribunales, es decir, presentar cargos formales contra los presuntos responsables.
  • Proteger a víctimas y testigos de delitos, así como garantizarles acceso a la justicia y acompañamiento.
  • Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, peritos y otros órganos para llevar a cabo sus investigaciones.

La actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) es Bertha Alcalde Luján, desde el 10 de enero del 2025. El órgano cuenta con sedes en cada alcaldía y sus oficinas centrales se encuentran en la colonia Doctores.

Temas Relacionados

Fiscalia CdmxCiudad De MexicoManifestantesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajada de EEUU emite alerta sobre objetos prohibidos en México para el Mundial

La Embajada de Estados Unidos publicó nuevas advertencias para viajeros que planean asistir a la Copa Mundial 2026 en México

Embajada de EEUU emite alerta sobre objetos prohibidos en México para el Mundial

Cómo detectar el hígado graso cuando aún no ha dado ningún síntoma

Una revisión médica puede cambiar el rumbo y evitar sorpresas ocultas al revisar tu salud hepática

Cómo detectar el hígado graso cuando aún no ha dado ningún síntoma

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Sin señales de Enrique Inzunza en el Senado de la República: ¿Qué se sabe del paradero del legislador de Morena tras acusaciones de EEUU?

El legislador dejó de tener apariciones públicas desde el pasado 29 de abril, cuando se dieron a conocer las acusaciones por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Sin señales de Enrique Inzunza en el Senado de la República: ¿Qué se sabe del paradero del legislador de Morena tras acusaciones de EEUU?

Suprema Corte confirma la renuncia de las mujeres que grabaron un comercial en sus instalaciones

El tribunal informa que inició una revisión interna luego de precisar que sus instalaciones solo pueden emplearse para fines oficiales

Suprema Corte confirma la renuncia de las mujeres que grabaron un comercial en sus instalaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras ataque armado en la frontera con Sinaloa

Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

ENTRETENIMIENTO

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Andrea del Val revela entre lágrimas por qué fue agredida por el estilista de Fátima Bosch

LP en México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Auditorio Nacional

Mía Rubín celebra 3 años con Tarik Othón y dedica emotivo mensaje al joven rejoneador

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

DEPORTES

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, el mexicano se consagra como el campeón de goleo absoluto en Arabia

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, el mexicano se consagra como el campeón de goleo absoluto en Arabia

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, deja la cárcel tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Fan Zones del Mundial 2026 en México: dónde ver los partidos gratis en CDMX, Monterrey y Guadalajara