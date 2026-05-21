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Suprema Corte confirma la renuncia de las mujeres que grabaron un comercial en sus instalaciones

El tribunal informa que inició una revisión interna luego de precisar que sus instalaciones solo pueden emplearse para fines oficiales

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El máximo tribunal informa que inició una revisión interna luego de precisar que sus instalaciones solo pueden emplearse para fines oficiales, por lo que cualquier otro uso requiere autorización expresa y previa
Ningún funcionario de la SCJN ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron el uso de las oficinas para actividades ajenas al trabajo oficial. Crédito: X/@IrvingEspinosa_

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este 21 de mayo que solicitó retirar un video grabado en sus oficinas y ordenó revisar los hechos tras la difusión de un comercial en redes sociales grabado en oficinas del tribunal.

En el comunicado la SCJN precisó que sus instalaciones se destinan únicamente al trabajo jurisdiccional e institucional, por lo que cualquier uso comercial o de promoción privada requiere autorización expresa de la Corte.

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La Corte agregó que las trabajadoras que aparecen en el video presentaron su renuncia “con efectos inmediatos y con carácter irrevocable".

De acuerdo con la Corte, ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el material, autorizaron que los espacios se usaran para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales.

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La SCJN señaló que la difusión se realizó “a título estrictamente personal y que el contenido “no representa, respalda ni constituye una actividad institucional del Máximo Tribunal.

Según la SCJN, a las personas involucradas se les pidió el retiro inmediato del material y este “ya no aparece en las cuentas donde fue difundido. Además, se instruyó una revisión para determinar si existió uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

Colaboradoras del ministro Espinosa Betanzo son señaladas por grabar comercial desde oficinas de la SCJN

De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte, las colaboradoras presentaron su renuncia con "carácter irrevocable". Crédito: Redes sociales.

Al menos tres colaboradoras del ministro de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo, presuntamente usaron oficinas del Máximo Tribunal para grabar y subir a TikTok un comercial de botanas de la marca Snackin.

Los videos comenzaron a difundirse en TikTok el pasado 20 de mayo. Usuarios identificaron como locación el edificio de la Suprema Corte en avenida José María Pino Suárez 2, en el Centro Histórico de la CDMX.

En el primer video las mujeres simularon ser de un reality show en donde una de ellas se comía la botana de la jefa por no dejarla salir de la oficina. En el segundo video una era amiga de su superiora y compartían los alimentos antes de cumplir con sus órdenes.

Reforma judicial mantiene contradicción sobre elección y duración de presidencia en la SCJN

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El artículo 94 y el 97 mantienen dos reglas incompatibles sobre la duración y elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La reforma al Poder Judicial enviada el pasado 20 de mayo a la Comisión Permanente dejó abierta una contradicción en la Constitución sobre cómo se elige y cuánto dura la presidencia de la SCJN, un vacío que podría afectar la llegada de Lenia Batres al cargo el 1 de septiembre de 2027.

El problema no fue corregido aunque la iniciativa modificó otros aspectos del funcionamiento judicial para posponer la elección hasta 2028.

Por un lado, el artículo 94 señala que “la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, según la Constitución.

Por otro, el artículo 97 dispone que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Las dos fórmulas regulan el mismo cargo, pero establecen mecanismos y plazos distintos.

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