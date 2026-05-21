Comitiva del secretario de Seguridad de EEUU se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

Markwayne Mullin se reunió con Sheinbaum en Palacio Nacional. REUTERS/Kylie Cooper

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos, llegó a Palacio Nacional antes del medio día de este jueves para reunirse con la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo. La reunión es para hablar sobre la coordinación entre ambos países en materia de Seguridad.

El funcionario estadounidense llegó al recinto histórico a las 11:24 hrs acompañado de un convoy de al menos seis camionetas y un vehículo de la Guardia Nacional. También se encontraba acompañado por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

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Mullin, quien tomó protesta del cargo el pasado 24 de marzo, dialogará con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por primera vez sobre la coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, Sheinbaum adelantó que uno de los temas que trataría con Mullines era la protección de los mexicanos al otro lado de la frontera, en el contexto de las redadas del ICE.

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Luego del encuentro entre la presidenta de México y el funcionario estadounidense, se prevé que haya una mesa de trabajo, en la que solamente participen el Gabinete de Seguridad y el equipo de Mullin.

Markwayne Mullin llegó a Palacio Nacional poco antes del medio día. REUTERS/Henry Romero

En la reunión estarán presentes Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, así como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Temas de la reunión

Sheinbaum dijo este jueves en la conferencia de prensa matutina frente a medios de comunicación que le diría a Mullin que la intención de México es seguir trabajando con Estados Unidos, en el marco del entendimiento acordado en materia de Seguridad.

“Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad, y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando.

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“¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento”, expuso la mandataria mexicana.