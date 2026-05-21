México

Estados Unidos avaló a Lazzeri como embajador de México, Sheinbaum lo confirma

La mandataria mexicana informó que el designado diplomático viajará en breve a Washington, donde tiene previsto incorporarse a los trabajos conjuntos con el gobierno norteamericano ante recientes medidas sobre usuarios bancarios migrantes

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conferencia matutina claudia sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO, 21MAYO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Estados Unidos otorgó el beneplácito para que Roberto Lazzeria asuma como embajador de México en ese país y adelantó que el diplomático viajará en las próximas semanas para iniciar funciones, esto durante su conferencia matutina de este jueves 21 de mayo.

Sheinbaum sostuvo que Lazzeri ya trabaja junto con el gobierno mexicano en el análisis de la orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente Donald Trump, la cual instruye a reguladores y dependencias financieras estadounidenses a revisar con mayor detalle el estatus migratorio de los clientes bancarios.

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La presidenta insistió en que esta medida responde a una visión migratoria con la que México no coincide: “Tiene que ver con una visión de los gobiernos por la que no coincidimos”, dijo en Palacio Nacional.

Afirmó que la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos representa cerca de 38 millones de personas y defendió que su trabajo sostiene buena parte de la economía de ese país. Destacó que los mexicanos participan en sectores como agricultura, servicios y manufactura, y que la comunidad migrante constituye “la sexta economía mundial” por su aportación, según datos expuestos durante la conferencia.

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La mandataria resaltó además que el flujo migratorio hacia Estados Unidos muestra una disminución respecto a los niveles registrados entre 2019 y 2023, cuando se alcanzaron picos de hasta 300,000 cruces mensuales, principalmente de personas de otras nacionalidades que utilizaban territorio mexicano para llegar al norte. Sheinbaum atribuyó la baja en los flujos migratorios a la estrategia de cooperación para el desarrollo y atención humanitaria impulsada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum instruyó a su equipo a invitar a Roberto Lazzeri a la reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, que se realizará este jueves al mediodía y contará con la participación del Gabinete de Seguridad.

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