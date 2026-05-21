México

Arresto de alcaldes y funcionarios de Morelos fue por denuncias ciudadanas que recibió Sheinbaum en sus giras por México

La presidenta reveló que fueron los propios ciudadanos quienes alertaron sobre los vínculos criminales de políticos en la entidad

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Sheinbaum alcaldes de Morelos
Foto: Captura de pantalla / SSPC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que las recientes detenciones de funcionarios y alcaldes del estado de Morelos se llevó a cabo luego de que recibió denuncias ciudadanas que la alertaron sobre posibles vínculos con el narco.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria federal aseguró que no existe ningún pacto con criminales y destacó que al recibir denuncias por parte de ciudadanos, se las comunica al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para que sea investigado el hecho.

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Fue así que durante sus giras por México, en específico en el estado de Morelos, la presidenta fue abordada por la población para alertarla de posibles actividades delictivas dentro de la estructura gubernamental, lo que permitió las detenciones de seis personas este miércoles, entre ellas Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatahucan e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.

“Ayer parte de lo que vivimos o las detenciones, tienen que ver con que hubo gente que cuando fui a esa zona me dijo: ‘presidenta aquí no nos gusta lo que está pasando’. Y a partir de ahí se abrió una carpeta de investigación, que llevó muchos meses de investigación, pero ya que se tuvieron las pruebas, la Fiscalía (General de la República) actuó”, explicó Sheinbaum.

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Al respecto, la presidenta detalló que al recibir las alertas toma los datos de las personas y los envía a Harfuch para que se comuniquen de manera directa con la ciudadanía y sea acompañado para presentar su denuncia formal.

"El Barbas" habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR
"El Barbas" habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

No es la primera vez que denuncias ciudadanas permitirían investigaciones contra funcionarios

En febrero pasado, la presidenta también informó durante conferencia de prensa que la detención del exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado de secuestro y extorsión, se derivó de diversas denuncias realizadas por parte de empresarios y ciudadanos.

En ese entonces, la presidenta precisó que su gobierno no mantiene una estrategia para investigar a todos los funcionarios, sino que las detenciones que se han realizado de alcaldes o servidores públicos como parte de la Operación Enjambre, se realizaron a partir de denuncias.

“No es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias, y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios, ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, dijo.

Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue señalado por empresarios y comerciantes de imponerles cuotas para operar. (Anayeli Tapia/Infobae)
Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue señalado por empresarios y comerciantes de imponerles cuotas para operar. (Anayeli Tapia/Infobae)

*Información en desarrollo...

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