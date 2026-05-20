México

Estas son las especies animales de Mahahual que se salvaron tras la cancelación de Perfect Day de Royal Caribbean

Semarnat frenó definitivamente la construcción de un invasivo parque acuático en la zona

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El hallazgo de fósiles en Catar desvela una nueva especie de manatí y secretos sobre la vida en el Golfo Pérsico
Conoce a la fauna que vive en Mahahual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó de manera definitiva el proyecto Perfect Day de la empresa Royal Caribbean en Mahahual, tras la presión social por el riesgo ambiental que implicaba el desarrollo, el cual planeaba la destrucción de más de 90 hectáreas de selva y manglar en una comunidad de apenas 2,600 habitantes.

El megaproyecto turístico pretendía recibir hasta 20,000 visitantes diarios, contemplando la construcción de más de 30 toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares, en una zona considerada de alto valor ecológico.

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Infografía muestra una vista aérea de un megaproyecto turístico en construcción con toboganes, piscinas y edificios junto a playas y manglares, y paneles informativos.
Vista aérea de las obras del megaproyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual, donde la comunidad y el ecosistema enfrentan incertidumbre ante la evaluación ambiental de Semarnat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alicia Bárcena, titular de Semarnat, informó durante una conferencia de prensa que la dependencia “no va a aprobar” la iniciativa.

Señaló que si bien Royal Caribbean busca desistirse, la autoridad federal ratificó la negativa de autorización ambiental por los posibles daños a manglares, arrecifes y hábitats de especies protegidas.

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La presión social y digital alcanzó a las autoridades federales

Presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por su apoyo inicial al megaproyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual. | (Crédito: Gemini IA/Itzallana López)
Presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por su apoyo inicial al megaproyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual. | (Crédito: Gemini IA/Itzallana López)

Uno de los factores determinantes en la resolución fue la fuerte movilización ciudadana y la participación de colectivos ambientalistas, influencers y habitantes de Mahahual, quienes impulsaron la campaña con el hashtag #salvemosmahahual.

Varias figuras públicas y agrupaciones, entre ellas el fandom A.R.M.Y. de la banda surcoreana BTS, convocaron activamente a recabar firmas y sumar voces contra el desarrollo turístico. Las protestas incluyeron llamados a proteger los ecosistemas y a frenar proyectos que propician el crecimiento económico a costa del ambiente, resaltando la fragilidad de los manglares y la flora y fauna nativas.

Esta presión social alcanzó la esfera federal. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante una conferencia matutina:

Mahahual-Perfect Day
(Barceló.com)

“No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, particularmente para los arrecifes”.

Días después, Sheinbaum instruyó a la Semarnat a garantizar en todo momento la protección del ecosistema. La dependencia federal confirmó que su decisión representa un precedente para iniciativas similares en el país, al priorizar la conservación ecológica frente a intereses económicos.

Los animales que habitan Mahahual

Imagen de cámara trampa mostrando un jaguar con manchas oscuras y fondo claro, caminando hacia la derecha en un bosque denso con vegetación verde y amarilla en el suelo
Loa jaguares habitan Mahahual (Panthera-Honduras)

Mahahual, en la costa sur de Quintana Roo, destaca por su diversidad animal tanto terrestre como marina. Forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo, lo que permite la presencia de más de 500 especies de peces, tipos de corales, tortugas marinas, delfines, tiburones nodriza y rayas. En aguas poco profundas se pueden observar bancos de peces multicolores y manatíes.

En tierra, el ecosistema de selva baja y manglar es hogar de especies emblemáticas como el jaguar, el ocelote, el puma, el jaguarundi y el tigrillo, todas clasificadas en alguna categoría de riesgo por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059). También habitan el tapir centroamericano y el mono araña.

Especialistas de la IBERO advirtieron sobre los reisgos ambientales del proyecto turístico. | Royal Caribbean Press Center
Especialistas de la IBERO advirtieron sobre los reisgos ambientales del proyecto turístico. | Royal Caribbean Press Center

La avifauna incluye aves migratorias y endémicas de la Península de Yucatán, mientras que reptiles como serpientes y diversas especies de tortugas también son comunes. En total, ambientalistas estiman que hay al menos 306 especies animales en Mahahual, de las cuales 45 están en peligro de extinción, incluyendo manatíes y varias especies de tortugas marinas. La zona se considera vital para la conservación de la biodiversidad del Caribe mexicano.

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