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UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

Esta medida, aseguró, se realizó para proteger la integridad del sistema financiero nacional

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Ilustración en acuarela de Rubén Rocha Moya, un hombre canoso con gafas, hablando en un podio. Detrás, billetes de pesos mexicanos, monedas, un candado y una cadena.
La UIF aseguró que se trata de una acción preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos de Sinaloa derivado de la acusación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos; sin embargo, omitió mencionar sus nombres.

De acuerdo con la UIF, las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas se llevó a cabo con “carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”.

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Además, detalló que los reportes se derivaron de las acusaciones realizadas por Estados Unidos, quienes señalaron al gobernador de Sinaloa con licencia -así como a nueve exfuncionarios más- de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitirles que llevaran a cabo sus actividades delictivas sin intervención de las autoridades.

Fue así que los bancos de mexicanos emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios.

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Medida no es definitiva ni acredita responsabilidad alguna, señaló

Funcionarios señalados Cártel de Sinaloa por EEUU
De izquierda a derecha: Inzunza Cazárez, Díaz Vega, Castro Zaavedra y Almanza Aviles. Todos fueron acusados por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos. Foto: Redes sociales

La UIF explicó que la inmovilización de los recursos de los funcionarios no es una determinación definitiva ni representa la acreditación de alguna responsabilidad, “sino acciones preventivas de carácter administrativo.

“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, detalló en un comunicado.

Con esto, las diez personas acusadas por Estados Unidos tienen la posibilidad de solicitar amparos para que sus cuentas sean desbloqueadas luego de que un juez analice sus casos.

“La UIF actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, explicó.

Sheinbaum descartó investigación tras bloqueo de cuentas

Funcionarios acusados Cártel de Sinaloa EEUU
De izquierda a derecha: Contreras Núñez, Mérida Sánchez y Gamez Mendivil. Todos acusados por EEUU por nexos con Los Chapitos. Foto: Redes sociales

Este comunicado se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se trató de una medida automática realizada por la UIF a causa de que las 10 personas cuentan con una orden de aprehensión en Estados Unidos.

Además, descartó que sea una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera: “Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá (Estados Unidos), toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, afirmó.

Cabe señalar que dos de los funcionarios acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas en la entidad, fueron detenidos en los Estados Unidos.

La captura de Mérida Sánchez sería parte de una entrega voluntaria para colaborar con las autoridades de ese país a cambio de obtener beneficios, con lo que estaría brindando información sobre asuntos relacionados con su acusación.

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