El mal olor de la boca de tu gato que no debes ignorar: puede ser señal de enfermedad renal

Un aroma persistente y similar al amoníaco podría estar reflejando complicaciones de salud de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal olor en la boca de los gatos suele asociarse con problemas dentales o de higiene, pero en algunos casos puede ser una señal de alerta sobre enfermedades más graves.

Veterinarios advierten que la halitosis persistente podría indicar padecimientos como insuficiencia renal, diabetes o infecciones sistémicas.

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Identificar este síntoma a tiempo es clave para atender de manera oportuna cualquier problema de salud en los felinos.

El mal olor en la boca de los gatos puede alertar sobre enfermedades graves como insuficiencia renal o diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el mal olor en la boca de tu gato puede ser señal de enfermedad renal

El mal olor en la boca de un gato, conocido como halitosis, puede ser una señal de enfermedad renal porque los riñones dejan de eliminar eficazmente las toxinas y productos de desecho de la sangre.

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Cuando los riñones fallan, se acumulan sustancias como la urea en el organismo del gato, de acuerdo con información del Hospital Veterinario de la UNAM.

La urea, al descomponerse en la saliva, produce un olor característico a amoníaco o a “orina” en la boca del gato. Este síntoma suele aparecer en etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica.

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¿Por qué sucede esto?

Acumulación de toxinas: Los riñones enfermos no filtran bien la sangre, así que las toxinas pasan al torrente sanguíneo y terminan en la saliva.

Descomposición de la urea: En la boca, la urea se convierte en amoníaco por acción de bacterias, generando ese mal olor.

Otros síntomas: Además del mal aliento, un gato con enfermedad renal puede mostrar pérdida de apetito, adelgazamiento, vómitos, aumento en el consumo de agua y en la cantidad de orina.

¿Qué hacer si notas este síntoma?

Si detectas mal olor persistente en la boca de tu gato, especialmente si huele a amoníaco, es importante llevarlo al veterinario.

El profesional puede realizar análisis de sangre y orina para verificar la función renal y descartar otras causas de halitosis, como problemas dentales o infecciones.

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La detección temprana de la enfermedad renal puede mejorar el pronóstico y la calidad de vida de tu gato.

Un gato con enfermedad renal puede presentar mal aliento, pérdida de apetito, adelgazamiento y aumento en la cantidad de orina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros síntomas de enfermedad renal en gatos además del mal olor bucal

Además del mal olor en la boca, la enfermedad renal en gatos puede manifestarse con los siguientes síntomas:

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Aumento en el consumo de agua (polidipsia).

Incremento en la cantidad de orina (poliuria).

Pérdida de peso sin causa aparente.

Disminución del apetito o rechazo a comer.

Vómitos frecuentes.

Letargo o debilidad general.

Deshidratación , incluso si el gato toma más agua.

Pelaje opaco o descuidado.

Úlceras en la boca y encías inflamadas.

Diarrea ocasional.

Mal aliento con olor a amoníaco.

Estos síntomas pueden aparecer de forma gradual y, en muchos casos, son más evidentes en etapas avanzadas de la enfermedad.

Si notas uno o varios de estos signos en tu gato, es importante acudir al veterinario para una revisión y diagnóstico oportuno.

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