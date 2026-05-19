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Rosa Icela Rodríguez asegura “libertad de expresión” ante posible manifestación de colectivos de búsqueda en el Mundial 2026

Colectivos de CDMX han acusado al gobierno capitalino de retirar las fichas de personas desaparecidas en el Estadio Azteca

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Rosa Icela Rodríguez afirma que en México hay "libertad de expresión" ante posible manifestación de colectivos de búsqueda durante el Mundial 2026. (Fotos: Cuartoscuro)
Rosa Icela Rodríguez afirma que en México hay "libertad de expresión" ante posible manifestación de colectivos de búsqueda durante el Mundial 2026. (Fotos: Cuartoscuro)

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “en México hay libertad de expresión”, luego de ser cuestionada sobre la posición que tendrá el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las protestas que han anunciado colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del Mundial 2026.

¿Por qué colectivos acusan al gobierno de querer ocultar su protesta?

El cuestionamiento a la secretaria de Gobernación surge tras la denuncia pública de colectivos como Luciérnagas SOS, Rastros de Amor y Hasta Encontrarte CDMX, hacia el gobierno encabezado por Clara Brugada, ya que el pasado 9 de mayo, en una acción previa al Día de las Madres, la cual contempló la pega de fichas de personas desaparecidas en los alrededores del Estadio Azteca, “personal vinculado a la seguridad y operación de la zona” retiró los foto volantes.

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En el comunicado publicado, aseguraron que a menos de una hora de haber realizado la jornada de pega, “el personal de seguridad del recinto comenzó a desprenderlas con una indolencia profunda y, en los casos en que no logró retirarlas, cubrió los rostros con una lona blanca".

CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. En el marco de los preparativos del mundial los familiares exigieron mayor sensibilización a la sociedad; mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y ampliar la difusión de fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. En el marco de los preparativos del mundial los familiares exigieron mayor sensibilización a la sociedad; mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y ampliar la difusión de fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Lo anterior sucedió en el marco de un partido local -Cruz Azul y Atlas Fútbol Club-, situación que ha preocupado a los colectivos, ya que rumbo al Mundial y las actividades que se tienen previstas en el Estadio Ciudad de México, planean visibilizar la crisis de personas desaparecidas a nivel mundial, sin embargo, las acciones podrían ser borradas por autoridades de distintos niveles de gobierno.

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Ante la denuncia de la instalación de vallas en los alrededores del Estadio Azteca, Rosa Icela Rodríguez destacó que en el país “hay libertad de manifestación”. Este 19 de mayo, la secretaria destacó que seguirán “recibiéndolas, entrevistándolas, escuchándolas, como es su derecho a ser escuchados y a que les informemos el plan de trabajo, a que vean los progresos y los desafíos que tenemos enfrente”.

Durante la conferencia que tuvo el objetivo de presentar el informe sobre los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, se detalló que la titular de Segob junto con la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, realizarán recorridos en las 32 entidades para atender a familiares y colectivos que se dedican a esta labor.

Segob presenta informe de personas desaparecidas. (Foto: Segob)
Segob presenta informe de personas desaparecidas. (Foto: Segob)

Dio a conocer que del 7 al 14 de mayo se reunieron con colectivos de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Por lo que, dio a conocer la agenda que seguirán:

  • 4 junio, Mesa 2, Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
  • 18 junio, Mesa 3, Noreste: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
  • 2 julio, Mesa 4, Sursureste: Campeche, Chiapas, Guerrero Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
  • 16 julio, Mesa 5, Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

Agregó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se instó a usar “los recursos que sean necesarios van a ser dirigidos a la búsqueda de personas. No hay un límite, no hay una, una cantidad aparte de lo que diga la ley, puede haber más recursos si es necesario”.

Segob presenta informe de personas desaparecidas. (Foto: Segob)
Segob presenta informe de personas desaparecidas. (Foto: Segob)

También se resaltó que el Centro de Mando de atención a la Alerta Nacional permanece activo durante todo el día y los siete días de la semana, con la capacidad de movilizar de inmediato a los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda cuando se recibe un primer aviso de desaparición.

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