El trastorno de salud mental que encierra a los jóvenes mexicanos en su casa

La agorafobia es un trastorno de ansiedad que afecta de manera silenciosa a la población juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El confinamiento involuntario de miles de jóvenes en México no solo responde a la inseguridad o la precariedad económica: la agorafobia, un trastorno de ansiedad que altera radicalmente la vida cotidiana, se ha convertido en un fenómeno que afecta de forma silenciosa a la población juvenil y adolescente.

El diagnóstico y la atención temprana de este trastorno representan un desafío urgente para el sistema de salud pública, que aún enfrenta enormes brechas de cobertura, estigma social y falta de información.

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Qué es la agorafobia y cómo se manifiesta

Desde el punto de vista clínico, la agorafobia implica una reacción fisiológica inmediata ante ciertos entornos, como el transporte público, los centros comerciales, la escuela o cualquier espacio multitudinario donde el escape resulta complicado.

El sistema nervioso simpático activa el mecanismo de “lucha o huida” y el cuerpo responde con taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, temblores, mareos y un temor extremo a perder el control, desmayarse o incluso morir súbitamente.

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El componente psicológico es igual de devastador: la persona anticipa el peligro de manera constante, teme la humillación pública en caso de sufrir un ataque de pánico y desarrolla una dependencia profunda de sus cuidadores.

El ciclo se perpetúa porque evitar los lugares temidos proporciona un alivio inmediato, consolidando la conducta de aislamiento y reduciendo progresivamente el radio de acción hasta restringirse al hogar.

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Los manuales diagnósticos y las Guías de Práctica Clínica avaladas por organismos oficiales puntualizan que, en la juventud, la agorafobia suele manifestarse en la escuela, en trayectos urbanos y en espacios donde el joven se percibe vulnerable o sobreexpuesto.

No solo afecta el bienestar emocional, sino que limita dramáticamente el desarrollo académico, la socialización y la autonomía.

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Esta infografía detalla la agorafobia, sus manifestaciones físicas y psicológicas, y las graves consecuencias que impone en la vida cotidiana de las personas, incluyendo aislamiento y limitaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevalencia y cifras oficiales en México

En México, los trastornos de ansiedad representan la principal causa de consulta psiquiátrica, y la agorafobia ocupa un lugar destacado dentro de este grupo.

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica estableció que el 28.6 % de la población presentará algún trastorno mental a lo largo de su vida, mientras que el 14.3 % desarrollará específicamente un trastorno de ansiedad.

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Las fobias activas afectan aproximadamente al 4 % de los adultos de entre 18 y 65 años en el país, y los trastornos fóbicos en la Ciudad de México y su zona metropolitana muestran una prevalencia de entre 2.1 % y 2.8 % en la población adulta.

La agorafobia muestra una pronunciada disparidad de género: por cada hombre diagnosticado, hay 3.6 mujeres que reciben el mismo diagnóstico. En la adolescencia y juventud, la incidencia es especialmente preocupante.

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Según datos oficiales publicados por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), el 52.8 % de los casos clínicos de ansiedad atendidos en el sistema de salud corresponden a adolescentes y adultos jóvenes, siendo las mujeres de 20 a 29 años quienes más buscan atención.

Durante el periodo de enero a septiembre de 2024, el grupo de 20 a 29 años representó el 23 % de las atenciones por ansiedad en mujeres y el 19.9 % en hombres.

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Entre los adolescentes de 15 a 19 años, la proporción fue del 12.6 % y 11.2 %, respectivamente. Incluso en niños de 10 a 14 años, la ansiedad ya representa más del 5 % de los casos atendidos en ambos sexos.

Entre los factores que han agudizado la situación se encuentra la pandemia de COVID-19, que generó un aumento del 25 % en la prevalencia global de los trastornos de ansiedad, según fuentes oficiales.

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El aislamiento social, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre económica han disparado los síntomas ansiosos, con una afectación más acentuada en jóvenes.

En México, los trastornos de ansiedad son la principal causa de consulta psiquiátrica, afectando al 28.6% de la población, con mayor incidencia en mujeres jóvenes y un impacto agravado por la pandemia de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el desarrollo juvenil y educativo

La agorafobia en la juventud mexicana no es solo un problema de salud mental, sino un fenómeno con repercusiones directas en la trayectoria educativa y la integración social.

El miedo a los espacios públicos y la ansiedad de evaluación en el entorno escolar provocan ausentismo, bajo rendimiento y, en muchos casos, deserción escolar.

La evidencia recopilada por instituciones oficiales demuestra que la ansiedad fóbica interfiere con la memoria de trabajo, la atención y la motivación académica.

El estudiante vive en un estado de hipervigilancia, pendiente de rutas de escape y de los síntomas físicos, lo que le impide concentrarse y participar plenamente en el aula.

Investigaciones realizadas en escuelas de distintas regiones del país muestran una correlación clara entre el aumento de la ansiedad y el deterioro del desempeño en materias clave, como Matemáticas y Ciencias.

El aislamiento social derivado de la agorafobia también incrementa el riesgo de depresión y pensamientos suicidas.

En jóvenes mexicanos, el suicidio es la segunda causa de muerte y representa el 8.5 % del total de defunciones en este grupo etario, con tasas que alcanzan los 13.5 casos por cada 100,000.

El temor a los espacios públicos y la ansiedad en la escuela llevan a muchos jóvenes a faltar clases, bajar su rendimiento académico o abandonar sus estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barreras de atención y retos en las políticas públicas

A pesar de la magnitud del problema, solo entre el 10 % y el 30 % de las personas con trastornos fóbicos reciben atención profesional.

El estigma, el desconocimiento y la falta de recursos especializados conducen a que muchos jóvenes busquen ayuda en circuitos alternativos, como la medicina general, curanderos o prácticas religiosas, dilatando el acceso a un diagnóstico adecuado.

El tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y la atención psiquiátrica puede oscilar entre cuatro y veinte años.

La respuesta institucional ha avanzado con reformas legales y la integración de la salud mental en el primer nivel de atención.

Sin embargo, persisten problemas críticos: la reciente reserva de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones impide conocer con precisión la magnitud actualizada del fenómeno, dificultando el diseño de intervenciones focalizadas.

El tratamiento recomendado por las guías clínicas oficiales incluye la terapia cognitivo-conductual, la exposición gradual a los estímulos temidos y, en casos graves, el uso de antidepresivos selectivos.

La intervención familiar y la colaboración con las escuelas son fundamentales para evitar el refuerzo de la conducta de evitación y facilitar la reincorporación gradual a la vida académica y social.

El tratamiento para la agorafobia incluye terapia cognitivo-conductual, exposición gradual a los entornos temidos y, en casos graves, medicamentos antidepresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de intervención y perspectivas

El abordaje exitoso de la agorafobia en jóvenes mexicanos exige una respuesta multisectorial: la detección temprana, el acceso a tratamientos basados en evidencia y la eliminación del estigma social son componentes imprescindibles.

Las instituciones de salud recomiendan intervenciones personalizadas, integrando terapia psicológica, apoyo familiar y ajustes en el entorno educativo.

La visibilización de este trastorno, sumada a la capacitación de los profesionales de la salud y la transparencia en la información epidemiológica, permitirá cerrar la brecha de atención y devolver a los jóvenes la posibilidad de habitar plenamente sus espacios, reconstruir sus redes y recuperar su autonomía.