México

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

Ramón Castro sostuvo que la violencia, las extorsiones y los feminicidios persisten en distintas regiones del estado pese al cambio de gobierno

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Medios locales estimaron una asistencia de entre siete mil y ocho mil personas durante la movilización de 2026. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
Medios locales estimaron una asistencia de entre siete mil y ocho mil personas durante la movilización de 2026. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Durante la XII Caminata por la Paz realizada este sábado en Cuernavaca, el obispo de la diócesis local, Ramón Castro Castro, denunció que la violencia y el crimen organizado modificaron la vida comunitaria en distintas regiones de Morelos, donde persisten extorsiones, desapariciones y homicidios.

La movilización reunió a miles de personas que caminaron desde la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, en Tlaltenango, hasta la Catedral de Cuernavaca. En el contingente participaron familiares de personas desaparecidas, víctimas de violencia, organizaciones civiles y ciudadanos que exigieron justicia y condiciones de seguridad en la entidad.

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Durante su mensaje final, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que en comunidades como Huautla, municipio de Tlaquiltenango, grupos criminales presuntamente mantienen esquemas de cobro de cuotas a habitantes por permanecer en la zona.

“En algunos lugares ya no es sólo el cobro de piso por actividades económicas; es por vivir, sólo por tener una casa”, sostuvo el jerarca católico al advertir que esta situación provocó desplazamientos de familias, restricciones en actividades cotidianas y afectaciones al tejido social.

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Miles de personas marcharon por calles de Cuernavaca durante la XII Caminata por la Paz encabezada por el obispo Ramón Castro Castro y sacerdotes de la diócesis local. A lo largo del recorrido, los asistentes portaron pancartas con mensajes contra la violencia y en demanda de seguridad.

Ramón Castro también señaló que sacerdotes abandonaron algunas comunidades tras recibir amenazas atribuidas al crimen organizado, situación que derivó en la suspensión de actividades religiosas en ciertas localidades.

Cuestiona la narrativa oficial

El obispo cuestionó además la narrativa oficial sobre la seguridad en Morelos y afirmó que “mentir sobre la realidad también es una forma de violencia”. Según expuso, nueve de cada diez habitantes de la entidad viven con miedo debido al contexto de inseguridad.

Durante su pronunciamiento, Castro Castro sostuvo que Morelos figura entre los estados con mayores niveles de percepción de inseguridad, feminicidios y violencia política, además de registrar casos relacionados con homicidio doloso y reclutamiento de menores por grupos criminales.

El líder religioso recordó también el asesinato de Sandra Rosa, delegada de Temoac que previamente denunció presuntas redes de extorsión, y alertó sobre el riesgo que enfrentan personas que reportan actividades delictivas.

Finalmente, llamó a reforzar el respaldo a madres buscadoras y a comerciantes y transportistas afectados por extorsiones, además de impulsar acciones coordinadas entre autoridades y sociedad civil para recuperar la paz en Morelos.

“La paz no se improvisa”, concluyó el obispo durante el cierre de la caminata.

En la edición de 2025, Castro Castro también aseguró que el crimen organizado mantenía presencia en diferentes regiones de Morelos y exigió a autoridades estatales y federales reforzar las acciones contra la violencia. Durante aquella movilización, el jerarca católico denunció casos de extorsión y cobro de piso en municipios como Cuautla, Huitzilac y Puente de Ixtla, además de advertir que homicidios y feminicidios continuaban impactando a la entidad. La edición de 2025 también reunió a colectivos de búsqueda, familiares de víctimas y organizaciones civiles que reclamaron mayor seguridad y justicia.

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