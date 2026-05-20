Segob llama al diálogo ante megamarcha de transportistas y campesinos en CDMX este 20 de mayo

Rosa Icela, titular de la Secretaría de Gobernación, en "La Mañanera del Pueblo". | @Gobierno de México

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó al diálogo y pidió evitar afectaciones a terceros ante la megamarcha convocada para este 20 de mayo en la Ciudad de México por transportistas, campesinos y diversas organizaciones sociales.

La movilización, organizada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), prevé concentraciones y posibles bloqueos en vialidades clave de la capital y accesos carreteros.

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A través de una tarjeta informativa difundida este 19 de mayo, la dependencia federal reiteró que mantiene abiertos los canales de comunicación con los sectores involucrados.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, encabeza las mesas de trabajo que buscan atender las demandas de transportistas y productores del campo.

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Comunicado oficial de Segob.

La Segob destacó que el gobierno federal reconoce el derecho a la libre manifestación, aunque hizo un llamado para que las protestas se desarrollen de manera pacífica y sin interrupciones que afecten la movilidad, el abasto o las actividades económicas de la población.

Mega marcha de transportistas provocará cierres viales en Reforma y Centro Histórico

De acuerdo con los organizadores, la concentración iniciará a las 09:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará rumbo al Zócalo capitalino.

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Autoridades prevén afectaciones importantes en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, Circuito Interior y calles del Centro Histórico.

Paseo de la Reforma será uno de los puntos más afectados por la megamarcha en CDMX. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Además, no se descartan bloqueos parciales en las principales carreteras de acceso a la Ciudad de México, debido al arribo de contingentes provenientes de distintos estados del país.

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Entre las vialidades que podrían registrar cierres o carga vehicular intensa se encuentran:

Autopista México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Cuernavaca

México-Toluca

México-Texcoco

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Las autoridades capitalinas recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de tránsito emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad.

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ANTAC y campesinos exigen seguridad y apoyos al campo mexicano

La protesta nacional busca visibilizar diversas problemáticas que, según los convocantes, afectan tanto al sector transportista como a comunidades rurales y grupos vulnerables.

Se prevé afectación de vialidades y autopistas como México-Querétaro, México-Pachuca y Circuito Exterior Mexiquense, por el arribo de contingentes de distintos estados (FB/ANTAC)

Entre las principales exigencias destacan mayores condiciones de seguridad en carreteras, justicia para operadores asesinados o desaparecidos y acciones contra robos y extorsiones que afectan a transportistas en distintas regiones del país.

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Por parte del sector agrícola, los manifestantes demandan apoyos para productores del campo, precios de garantía para granos básicos y la revisión de políticas relacionadas con el agua y el comercio agrícola.

Maestros, madres buscadoras y pensionados se sumarán a la movilización

La ANTAC informó que la convocatoria también incluye a maestros, personal de salud, madres buscadoras, pensionados, viudas, huérfanos y organizaciones sociales.

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El objetivo, señalaron, es unificar distintas demandas relacionadas con seguridad, justicia social y condiciones económicas.

Madres buscadoras se suman a la megamarcha del 20 de mayo en CDMX. REUTERS/Michelle Freyria

En su convocatoria, los organizadores aseguraron que las protestas continuarán mientras no existan respuestas concretas por parte de las autoridades federales.

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Incluso, desde inicios de año advirtieron sobre la posibilidad de intensificar movilizaciones durante actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Segob insiste en privilegiar el diálogo y la convivencia de derechos

En su posicionamiento, la Secretaría de Gobernación reiteró que continuará privilegiando el diálogo institucional como vía para construir acuerdos con los distintos sectores inconformes.

Segob llama al diálogo ante megamarcha de transportistas y organizaciones sociales. (Foto: Segob)

La dependencia subrayó la importancia de garantizar tanto el derecho a la manifestación como la convivencia con los derechos de la ciudadanía, especialmente en una jornada que podría generar afectaciones significativas en la movilidad de la capital.

Mientras tanto, autoridades locales mantienen monitoreo permanente ante la expectativa de una de las movilizaciones más amplias registradas en semanas recientes en la Ciudad de México.