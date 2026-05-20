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Tu orina huele diferente según lo que comes: los alimentos que más la afectan y por qué

Cuando probamos ciertos ingredientes en la dieta, el cuerpo los descompone y emite señales únicas que a veces sorprenden

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Mujer inclinada sobre un inodoro con orina amarillenta y vapor, cubriéndose la nariz. En un baño blanco, se ve también un lavamanos y un rollo de papel.
El proceso digestivo convierte cada alimento en compuestos que salen por la orina, delatando mucho más que solo lo que has bebido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor de la orina puede cambiar notablemente después de consumir ciertos alimentos, desde espárragos hasta café o especias.

Lejos de ser una simple curiosidad, estas variaciones responden a cómo el cuerpo metaboliza y elimina compuestos presentes en la dieta.

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Identificar qué alimentos modifican el aroma urinario ayuda a entender mejor las señales que el organismo emite tras cada comida.

Primer plano de vasos transparentes con muestras de orina en tonos amarillo claro, amarillo oscuro y ámbar, alineados en una mesada de clínica.
El olor de la orina varía según la dieta, destacando alimentos como espárragos, café y especias como principales responsables del cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el aroma de tu orina revela secretos de tus comidas

Sí, la orina puede cambiar de olor según los alimentos que consumes, tal como señala información de Mayo Clinic y Medline Plus.

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Esto ocurre porque ciertos compuestos presentes en los alimentos se metabolizan en el cuerpo y se eliminan a través de la orina, generando aromas particulares.

Alimentos que más afectan el olor de la orina

  • Espárragos: Son famosos por provocar un olor fuerte y distintivo, descrito como similar al azufre. Esto se debe a la asparagina y otros compuestos sulfurados que el cuerpo metaboliza y elimina rápidamente.
  • Café: Puede hacer que la orina huela más intenso por sus aceites y compuestos volátiles.
  • Ajo y cebolla: Contienen compuestos organosulfurados que se excretan por la orina y pueden cambiar su olor.
  • Pescados como el atún: Pueden provocar que la orina huela más fuerte o particular.
  • Coles y brócoli: Como otros vegetales crucíferos, contienen compuestos azufrados que alteran el aroma de la orina.
  • Especias fuertes: Curry, comino y otras especias pueden modificar el olor urinario.
  • Alcohol: Especialmente la cerveza, puede modificar el olor de la orina debido a la deshidratación y a los compuestos que se eliminan por esta vía.
  • Vitaminas y suplementos: Los complejos de vitamina B (especialmente B6) y algunos suplementos pueden dar un aroma intenso o inusual a la orina.

¿Por qué sucede?

El cuerpo metaboliza los alimentos y, en ese proceso, genera subproductos.

Algunos de estos subproductos son volátiles y se eliminan por la orina, alterando su olor. La intensidad del cambio varía según la persona, su genética y la cantidad de alimento consumido.

En general, estos cambios en el olor de la orina por la dieta son temporales y no representan un riesgo para la salud.

Si el olor permanece o se acompaña de otros síntomas como dolor, fiebre o cambio en el color de la orina, es recomendable consultar a un médico.

Primer plano de una mano sosteniendo un montón de cápsulas de color amarillo brillante de cúrcuma contra un fondo difuminado y oscuro.
Vitaminas B y algunos suplementos pueden causar aromas intensos o inusuales en la orina, sin significar riesgos para la salud si el cambio es temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores que pueden modificar el color y el olor de la orina

Además de la alimentación, varios factores pueden modificar el color y el olor de la orina en personas sanas o con algún padecimiento. Entre los principales se encuentran:

Hidratación

  • La cantidad de agua que consumes afecta el color: orina concentrada por deshidratación se ve más oscura y tiene olor más fuerte.

Enfermedades y condiciones médicas

  • Infecciones urinarias: pueden provocar olor desagradable y cambios en el color (turbio o con sangre).
  • Diabetes no controlada: la orina puede tener un olor dulce o afrutado.
  • Enfermedad hepática o biliar: puede dar un tono oscuro (color té) y olor intenso.
  • Sangre en la orina (hematuria): puede deberse a cálculos, infecciones, lesiones o enfermedades renales.
  • Enfermedad renal: puede generar olor a amoníaco y cambio en el color.

Factores hormonales y metabólicos

  • Cambios hormonales, como en el embarazo, pueden modificar la orina.
  • Metabolismo acelerado o fiebre pueden concentrar la orina y aumentar su olor.

Factores externos

  • Uso de colorantes alimentarios artificiales.
  • Ejercicio intenso, que puede causar deshidratación y un color más oscuro.

Estos factores pueden influir de manera temporal o permanente. Si el cambio en color u olor es persistente o se acompaña de otros síntomas, lo recomendable es consultar a un médico.

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