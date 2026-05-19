México

Salud emocional se vuelve prioridad en preparatorias: depresión y ansiedad lideran los factores de riesgo

Durante 2025, en preparatorias mexicanas, el 11.5% de los estudiantes aseguró conocer al menos a un compañero que enfrenta algún trastorno psicológico

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Ilustración plana de un adolescente sentado en el centro, con expresión pensativa, rodeado por ocho adultos y jóvenes. Al fondo, la silueta de una escuela y árboles.
Un adolescente con expresión pensativa se sienta rodeado por una comunidad de apoyo formada por compañeros y docentes, con una escuela moderna al fondo, ilustrando el respaldo en el bienestar juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estrés, ansiedad y angustia entre estudiantes se ha vuelto más notoria en México y a nivel global. Factores como las presiones escolares y la toma de decisiones en la etapa preparatoria han elevado el reconocimiento de estos padecimientos.

En un contexto marcado por el amplio acceso a la información y los cambios sociales, cada vez es más común que los propios jóvenes sean conscientes de sus emociones y de las dificultades que enfrentan, de acuerdo con un comunicado de Prepa Tecmilenio.

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Un estudio realizado en 2025 por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, enfocado en diversas preparatorias mexicanas, mostró que el 11.5% de los alumnos conoce al menos a un compañero que experimenta algún trastorno psicológico.

Este dato convierte la salud mental en el principal factor de riesgo durante la educación media superior. Este dato ha derivado en que los padres de familia pongan mayor atención al momento de elegir la institución para sus hijos e hijas, poniendo como prioridad el bienestar emocional de los menores.

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El papel de las escuelas en la promoción de la salud mental

En la actualidad, las familias y los estudiantes valoran los centros educativos que crean entornos seguros, fomentan la resiliencia y ofrecen acompañamiento psicológico.

Las escuelas conscientes han incorporado actividades socioemocionales y espacios para la expresión, lo que incrementa la confianza y la integración en la comunidad escolar.

Infografía sobre bienestar emocional en preparatorias mexicanas. Muestra estudiantes en grupo, gráficos y texto sobre salud mental y éxito académico.
Infografía que destaca el 11.5% de estudiantes mexicanos en preparatoria con compañeros que sufren depresión y ansiedad, subrayando la importancia del bienestar emocional para el éxito académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los jóvenes se sienten apoyados emocionalmente, participan con mayor entusiasmo en clase, fortalecen sus amistades y mantienen una actitud positiva hacia el aprendizaje. De esta forma, los salones se transforman en un espacio de desarrollo personal, donde el conocimiento se complementa con habilidades para gestionar emociones y construir relaciones saludables.

“Aprender no solo es adquirir conocimientos, sino también desarrollar herramientas emocionales que acompañarán a los estudiantes durante toda su vida”, declaró Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmilenio.

Bienestar emocional y rendimiento académico: una relación firme

La relación entre la salud mental y el desempeño escolar se vuelve cada vez más evidente. Las instituciones educativas han asumido el reto de fortalecer este vínculo, conscientes de que el malestar emocional afecta la concentración y la motivación, lo que puede llevar a la deserción o a una vida profesional insatisfactoria.

Organismos internacionales como la UNESCO y la OMS destacan que la promoción del bienestar emocional el ámbito educativo previene daños y potencia la resiliencia.

Cuando las escuelas son entornos inclusivos y solidarios mejoran el aprendizaje y el desarrollo integral de sus alumnos. El acompañamiento docente también se vuelve fundamental en esta etapa de la vida, marcada por la búsqueda de identidad y la presión social y académica.

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