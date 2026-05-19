Liberan tres lobos mexicanos en Chihuahua en coordinación con Estados Unidos, buscan recuperar a la especie

Los animales, eran una hembra y dos machos de entre dos y tres años de edad, (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en la liberación de tres ejemplares de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, como parte de un programa binacional de recuperación de la especie. Los animales, una hembra y dos machos de entre dos y tres años de edad, fueron remitidos a México por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y cumplen con los requisitos establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

La recepción de los lobos tuvo lugar el 8 de mayo en el Recinto Fiscalizado del Puente Internacional Zaragoza Ysleta, en Ciudad Juárez, donde personal de la Profepa verificó que los ejemplares se encontraban en buenas condiciones de salud y que la documentación era conforme a la regulación nacional e internacional.

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Ese mismo día, los tres lobos fueron trasladados y liberados en el predio “Los Nogales” en el municipio de Casas Grandes. Esta acción se realizó en el marco del Plan de Trabajo para el Monitoreo Integral y Fomento de la Coexistencia del Lobo Mexicano, proyecto impulsado por la Fundación Tonkawa, que busca la recuperación de la especie y su reintegración al medio silvestre.

Para facilitar el monitoreo y la investigación, cada lobo cuenta con un collar especializado que permite obtener localizaciones a intervalos fijos y que incluye un sistema de alertas automáticas para detectar eventos de mortalidad o movimientos inusuales. Esta tecnología es clave para el seguimiento de los ejemplares y para evaluar el éxito del programa de reintroducción.

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Lobo mexicano, especie endémica y protegida

El lobo mexicano está catalogado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie “Probablemente Extinta en el medio silvestre”, lo que subraya la importancia de este tipo de liberaciones para la recuperación de la especie. Además, figura en el Apéndice II de CITES, lo que regula su comercio y traslado internacional para evitar su explotación no controlada.

El lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es uno de los cánidos silvestres más emblemáticos y el más grande de México, considerado durante décadas en peligro crítico de extinción. Es una subespecie endémica que antiguamente habitaba extensas zonas del norte del país y del suroeste de Estados Unidos.

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Su población fue drásticamente reducida principalmente por campañas de exterminio en las décadas de 1950 y 1960, impulsadas por el sector ganadero y con respaldo de los gobiernos de México y EE.UU., quienes veían a este depredador tope como una amenaza para la ganadería y una supuesta fuente de rabia.

Esto causó un grave desequilibrio ecológico al eliminar un depredador clave y modificar el ecosistema regional, ya que su función era regular las poblaciones de herbívoros y mantener el balance en los bosques templados donde vivía.

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