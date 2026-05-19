Narcos usan camioneta escolar para transportar 57 kilos de droga y armas en Chihuahua

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45, en el tramo que une Chihuahua con Ahumada. El vehículo había sido modificado para simular una unidad escolar y ocultar el cargamento en su estructura, motivo por el cual los agentes detuvieron al conductor en el lugar.

De acuerdo con los primero reportes, la unidad fue interceptada durante recorridos de vigilancia coordinados por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes marcaron el alto al conductor para practicarle una revisión de rutina.

PUBLICIDAD

Al inspeccionar el vehículo, los elementos de seguridad detectaron una cavidad oculta en su estructura. Dentro de ese compartimento encontraron 32 kilos de metanfetamina y 25 kilos de hierba verde, características similares a la marihuana. Los narcóticos estaban cuidadosamente envueltos en cinta canela y bolsas transparentes, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Las autoridades también aseguraron al conductor una arma corta, un cargador, 36 cartuchos y un teléfono móvil. Todo el material fue confiscado durante la inspección como pruebas del caso.

PUBLICIDAD

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial

El detenido, junto con la droga, el arma, el cargador, los cartuchos, el celular y la unidad, quedó a disposición del Ministerio Público quien determinará la situación jurídica del implicado en las siguientes semanas.

Acciones federales y contexto del operativo

La detención en Ahumada se integró a las acciones coordinadas por parte del Gabinete de Seguridad del 18 de mayo de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese día se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en 10 estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco.

PUBLICIDAD

Bajo este esque4ma, tanto las autoridades estatales como federales afirmaron que mantendrán los patrullajes y revisiones para frenar el trasiego de droga y armas en el territorio nacional.

La investigación sobre la procedencia y posible destino de la droga quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

PUBLICIDAD

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial

Finalmente, el operativo representó un golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región norte del país. Los resultados del aseguramiento fueron difundidos en informes oficiales por las dependencias federales responsables de la seguridad y procuración de justicia.