México

Narcos usan camioneta escolar para transportar 57 kilos de droga y armas en Chihuahua

Además de la droga, las autoridades incautaron un arma corta, un cargador, 36 cartuchos y un teléfono celular

Guardar
Google icon
Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial
Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45, en el tramo que une Chihuahua con Ahumada. El vehículo había sido modificado para simular una unidad escolar y ocultar el cargamento en su estructura, motivo por el cual los agentes detuvieron al conductor en el lugar.

De acuerdo con los primero reportes, la unidad fue interceptada durante recorridos de vigilancia coordinados por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes marcaron el alto al conductor para practicarle una revisión de rutina.

PUBLICIDAD

Al inspeccionar el vehículo, los elementos de seguridad detectaron una cavidad oculta en su estructura. Dentro de ese compartimento encontraron 32 kilos de metanfetamina y 25 kilos de hierba verde, características similares a la marihuana. Los narcóticos estaban cuidadosamente envueltos en cinta canela y bolsas transparentes, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Las autoridades también aseguraron al conductor una arma corta, un cargador, 36 cartuchos y un teléfono móvil. Todo el material fue confiscado durante la inspección como pruebas del caso.

PUBLICIDAD

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial
Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial

El detenido, junto con la droga, el arma, el cargador, los cartuchos, el celular y la unidad, quedó a disposición del Ministerio Público quien determinará la situación jurídica del implicado en las siguientes semanas.

Acciones federales y contexto del operativo

La detención en Ahumada se integró a las acciones coordinadas por parte del Gabinete de Seguridad del 18 de mayo de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese día se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en 10 estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco.

Bajo este esque4ma, tanto las autoridades estatales como federales afirmaron que mantendrán los patrullajes y revisiones para frenar el trasiego de droga y armas en el territorio nacional.

La investigación sobre la procedencia y posible destino de la droga quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial
Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45. Crédito: Especial

Finalmente, el operativo representó un golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región norte del país. Los resultados del aseguramiento fueron difundidos en informes oficiales por las dependencias federales responsables de la seguridad y procuración de justicia.

Temas Relacionados

drogaChihuahuamexico-narcomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula del miércoles: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Que un carro pueda circular o no este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula del miércoles: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: volca tráiler sobre el retorno del Circuito Exterior Mexiquense

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: volca tráiler sobre el retorno del Circuito Exterior Mexiquense

Liberan tres lobos mexicanos en Chihuahua en coordinación con Estados Unidos, buscan recuperar a la especie

Se trata de una especie endémica del norte de México y protegida por autoridades ambientales

Liberan tres lobos mexicanos en Chihuahua en coordinación con Estados Unidos, buscan recuperar a la especie

Contra la “ajolotización”: colectivos denuncian maquillaje urbano de Clara Brugada por el Mundial 2026

La modificación de espacios públicos cercana al Estadio Azteca ha provocado manifestaciones, mientras residentes mantienen su rechazo al desplazamiento derivado de los preparativos para el evento

Contra la “ajolotización”: colectivos denuncian maquillaje urbano de Clara Brugada por el Mundial 2026

En territorio de Los Mayos: Ejército decomisa 12 drones en sierra de Sinaloa y Durango

Las fuerzas federales ejecutaron operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo

En territorio de Los Mayos: Ejército decomisa 12 drones en sierra de Sinaloa y Durango
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensor de DDHH de Nuevo Laredo acusa a Cabeza de Vaca y exmando de la Marina de orquestar sanciones de EEUU en su contra

Defensor de DDHH de Nuevo Laredo acusa a Cabeza de Vaca y exmando de la Marina de orquestar sanciones de EEUU en su contra

Pobladores de Santa María Ostula y Congreso Nacional Indígena denuncian agresiones del CJNG

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

ENTRETENIMIENTO

KATSEYE regresa a México: este es el mapa y los precios para su concierto

KATSEYE regresa a México: este es el mapa y los precios para su concierto

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

Cómo preparar una tisana ideal para calmar la ansiedad y mejorar el sueño

DEPORTES

Ni Chicharito ni Hugo Sánchez: este es el único mexicano con un récord de goles imbatible en un Mundial

Ni Chicharito ni Hugo Sánchez: este es el único mexicano con un récord de goles imbatible en un Mundial

Quiénes son todos los futbolistas y periodistas que participan en el documental “Azul Oscuro, Azul Celeste”

México vence a la IA: mariachi toca ‘Titanic’ mientras fiesta terminaba inundada en Edomex

La noche en que Pumas destruyó a Cruz Azul en CU y nació la peor ‘cruzazuleada’ de su historia

América vs Gotham: cuándo y dónde ver EN VIVO la semifinal de la CONCACAF W Champions Cup