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Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

La movilización estudiantil demanda el reconocimiento del movimiento, aumento presupuestal y revisión de presuntas irregularidades administrativas

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IPN, manifestación, Mundial 2026
Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP. Crédito: Cuartoscuro

Este martes 19 de mayo, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentran protestando al exterior de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de reunirse con Mario Delgado, el titular de la dependencia educativa.

¿Por qué se manifiestan? El objetivo de esta movilización es entregar su pliego petitorio a las autoridades educativas, en las que destacan:

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  • Reconocimiento del movimiento estudiantil.
  • Revisión exhaustiva de presuntas irregularidades administrativas.
  • Aumento al presupuesto del IPN.
  • Transparencia en los procesos académicos y administrativos.
  • Retorno de recursos institucionales.
  • Que las plazas de docentes vacantes sean reincorpordas.

La tensión entre la comunidad estudiantil y las autoridades educativas se ha visto afectada debido a los señalamientos contra el rector del IPN, Arturo Reyes Sandoval (al que también exigen su renuncia), por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y del rompimiento de la relación institucional con la Fundación Politécnico A.C., entidad que durante décadas gestionó donativos en beneficio de la comunidad politécnica.

El conflicto se agudizó a partir de la decisión de Reyes Sandoval de romper la relación con la Fundación Politécnico y crear una nueva asociación civil, lo que fue considerado ilegal por la fundación y provocó demandas judiciales.

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El IPN argumentó que la ruptura busca proteger los recursos y garantizar una administración más transparente, pero esto ha derivado en la suspensión de apoyos y una profunda crisis financiera y de confianza.

Crédito: CUARTOSCURO
Crédito: CUARTOSCURO

La concentración de estudiantes del IPN frente a la Secretaría de Educación Pública marcó un nuevo episodio de presión institucional: los jóvenes exigieron ser recibidos directamente por Mario Delgado, actual titular de la SEP, y se negaron a entablar diálogo con otros funcionarios de menor rango.

La protesta se focalizó en la exigencia de respuestas inmediatas a un pliego petitorio que aborda temas como el presupuesto asignado al instituto, la reinstalación de plazas docentes y una auditoría a presuntas irregularidades administrativas. Los estudiantes, apostados en la calle Luis González Obregón, reclamaron la apertura de canales de comunicación directa con la autoridad máxima del sector educativo.

En la demanda, la comunidad estudiantil subrayó la necesidad de atender problemáticas académicas y administrativas pendientes, mejoras en infraestructura y mayor transparencia en los procesos internos. La protesta provocó afectaciones menores a la circulación de la zona, sin que se reportaran incidentes mayores.

La postura de Mario Delgado y Claudia Sheinbaum acerca de las movilizaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa señaló que las movilizaciones de los estudiantes del IPN se deben a las elecciones para elegir al nuevo titular el próximo diciembre y por ello, de manera interna, están movilizando a los estudiantes para generar tensión política, en esa misma declaración respaldó a Sandoval Reyes y su gestión.

Asimismo, la presidenta adelantó que solicitará a la SEP que forme un comité para organizar a los candidatos a la dirección del IPN, el cual se eligirá de manera democrática.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palenque con el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director del IPN | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)
La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palenque con el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director del IPN | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)

Sheinbaum sostuvo una reunión coN Mario Delgado y Sandoval Reyes, en la que acordaron aumentar el presupuesto a la institución educativa.

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