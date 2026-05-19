México

Contra la “ajolotización”: colectivos denuncian maquillaje urbano de Clara Brugada por el Mundial 2026

La modificación de espacios públicos cercana al Estadio Azteca ha provocado manifestaciones, mientras residentes mantienen su rechazo al desplazamiento derivado de los preparativos para el evento

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Las recientes intervenciones urbanas, que involucran decoraciones hechas con imágenes generadas por Inteligencia Artificial, son señaladas por colectivos como insuficientes ante la protección real de especies y territorios | (Crédito: imagen realizada con Gemini IA)
Las recientes intervenciones urbanas, que involucran decoraciones hechas con imágenes generadas por Inteligencia Artificial, son señaladas por colectivos como insuficientes ante la protección real de especies y territorios | (Crédito: imagen realizada con Gemini IA)

El color morado y los ajolotes han inundado los paisajes y la infraestructura de la Ciudad de México por decisión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Puentes, muros, patrullas y unidades de transporte público lucen ahora estas características, una medida que ha desatado un intenso debate social e incluso memes.

Sin embargo, para muchos, la crítica va más allá de lo estético. Colectivos defensores del medio ambiente y habitantes de Xochimilco (hogar natural de esta especie) consideran que pintar y decorar la ciudad resulta innecesario, ya que no representa acciones reales que generen un impacto para el rescate del anfibio y su hábitat. A este descontento se suma el señalamiento de que la mayoría de estas imágenes institucionales fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

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El Mundial 2026 y el desplazamiento en Santa Úrsula

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, estas supuestas innovaciones en la infraestructura urbana están directamente relacionadas con los preparativos para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Frente a este panorama, armados con arte y fútbol, vecinos y colectivos se dieron cita una vez más para denunciar los efectos negativos del megaevento deportivo. Con estas acciones, reafirman que no han desistido en la disputa por el territorio, un espacio que la Asamblea Antimundialista ha ocupado casi todos los domingos desde noviembre del año pasado.

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El sitio, que colinda con el estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula, tiene hoy un aspecto muy diferente al de las primeras asambleas contra el Mundial. Los vecinos insisten en que el abandono histórico por parte de las autoridades era evidente por la cantidad de basura en los alrededores, con excepción de la zona cercana al paradero de autobuses, a la cual le daban vida los comerciantes locales. Tiempo después, acusan, llegaron las máquinas y el polvo; desplazaron los comercios y estos fueron reemplazados por decenas de obreros.

Intervención gráfica contra la “ajolotización”

Esta política de gobierno, bautizada en redes sociales como “ajolotización” y fuertemente criticada en semanas recientes, fue el motivo central de una intervención gráfica realizada en el bajopuente de la zona.

“Lo que quiere maquillar Clara Brugada el día de hoy se expresó aquí”, compartió en entrevista con Desinformémonos Natalia Lara, integrante de la Asamblea contra las Mega Construcciones de Tlalpan y Coyoacán.

Ante esto, habitantes y colectivos realizaron una intervención gráfica este fin de semana con el objetivo de visibilizar que estas obras estéticas son solo una fachada para el turismo internacional, la cual oculta el desplazamiento de los habitantes locales y la falta de verdaderas políticas ambientales para rescatar el ecosistema del Valle de México.

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