México

Estás usando mal el trapeador: cuántas veces debes cambiar el agua para que funcione

Un hábito sencillo puede marcar la diferencia al momento de eliminar virus y bacterias, sobre todo si en el hogar viven niños o adultos mayores

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Se observa a una persona trapeando un piso de mosaico con una escoba cubierta por una jerga limpia, junto a una cubeta de plástico en un hogar ordenado.
La desinfección adecuada de pisos y superficies es clave para evitar la propagación de infecciones en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del hogar es más que una cuestión de apariencia: es fundamental para proteger la salud familiar y evitar enfermedades causadas por virus y bacterias.

Una de las acciones más relevantes es la correcta desinfección de pisos y superficies. De acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, el uso adecuado del trapeador marca la diferencia entre limpiar y verdaderamente higienizar el hogar.

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Una creencia común es que basta con pasar el trapeador y agregar algún producto de limpieza, pero así solo se esparcen residuos y microorganismos, las autoridades recomiendan una serie de pasos para hacer una limpieza efectiva con el trapeado.

Persona limpiando el suelo de madera debajo de una cama con una mopa, junto a un cubo gris y una botella de vinagre, en una habitación iluminada por la luz natural.
La constancia en los hábitos de limpieza es fundamental para proteger la salud de los habitantes y reducir la presencia de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante cambiar el agua al trapear?

Trapear varias áreas con la misma agua sucia es un error frecuente que puede poner en riesgo la salud.

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El objetivo principal al trapear es retirar los contaminantes, no redistribuirlos.

Usar agua turbia deja residuos en el piso, genera malos olores y facilita la transmisión de enfermedades respiratorias y digestivas, de acuerdo con las instituciones.

Cambiar el agua a tiempo reduce estos riesgos y garantiza ambientes más seguros, especialmente en casas con niños, adultos mayores o personas vulnerables.

Persona usando un trapeador y un balde para limpiar el piso de baldosas en una sala bien iluminada por la luz del sol, con plantas decorativas al fondo.
Supervisar el estado del agua durante la limpieza permite identificar el momento adecuado para reemplazarla y garantizar una higiene efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave, de acuerdo con la Secretaría de Salud, está en aplicar métodos efectivos y cambiar el agua con regularidad para eliminar suciedad, virus y bacterias.

Según la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, lo recomendable es sustituir el agua cada vez que se observe turbia, con residuos o sucia.

En casas pequeñas, lo mínimo es cambiar el agua después de cada habitación o área grande.

Si hay mascotas, niños, o se limpian zonas con fluidos o tierra, el cambio debe ser inmediato tras cada área.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Limpiar pisos y superficies de forma regular contribuye a crear un ambiente seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnica de los 3 baldes: cómo usarla en casa

El método más efectivo para limpiar pisos y superficies de acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria y Secretaría de Salud, es la técnica de los tres baldes.

Esta consiste en usar un balde con agua y detergente, otro con agua limpia para enjuagar el trapeador y un tercero con desinfectante.

Separar cada etapa evita que la suciedad regrese al piso y reduce la contaminación cruzada entre habitaciones.

Según la Secretaría de Salud, este método es ampliamente utilizado en hospitales, cocinas industriales y guarderías, pero puede aplicarse en el hogar para elevar el nivel de higiene.

Infografía ilustrando la técnica de los tres baldes para limpiar, mostrando un balde con detergente, otro con agua limpia y un tercero con desinfectante, junto con pasos y beneficios.
Esta infografía detalla la técnica de los tres baldes, un método recomendado por autoridades sanitarias que separa las etapas de limpieza para evitar la recontaminación y elevar el nivel de higiene en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas veces debes cambiar el agua?

La frecuencia ideal para cambiar el agua depende de la cantidad de suciedad y el tamaño del área.

El agua del primer balde, con detergente, se cambia al terminar cada habitación o cuando esté visiblemente sucia.

El agua del segundo balde —el de enjuague— se ensucia con rapidez y debe cambiarse cada una o dos recargas del trapeador.

El tercer balde, que contiene desinfectante, puede durar más, pero debe sustituirse en cuanto presente residuos.

Si se tiene una casa pequeña, la recomendación es cambiar el agua después de cada habitación o zona amplia.

Separar los baldes para detergente, enjuague y desinfectante ayuda a optimizar los productos y mejora los resultados de la limpieza diaria. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
Separar los baldes para detergente, enjuague y desinfectante ayuda a optimizar los productos y mejora los resultados de la limpieza diaria. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Beneficios de trapear bien para la salud familiar

Mantener pisos y superficies limpias previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, protege a los habitantes más vulnerables y reduce la presencia de plagas.

La limpieza diaria y la correcta técnica al trapear son la base para evitar la entrada de microorganismos y fortalecer la salud en casa.

Trapear de manera adecuada y cambiar el agua de manera oportuna ayuda a evitar que los gérmenes se acumulen en el hogar, favoreciendo la creación de un ambiente más sano, de acuerdo con las instituciones.

Las autoridades mexicanas insisten en que la protección real se logra con constancia y siguiendo las recomendaciones oficiales: ventilar diariamente, usar productos avalados y racionalizar las compras de insumos.

Primer plano de manos limpiando una superficie blanca con un paño de microfibra azul; al fondo, una ventana abierta con cortinas blancas ondeando.
Ventilar los espacios después de limpiar favorece la eliminación de contaminantes en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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