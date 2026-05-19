Cómo preparar una tisana ideal para calmar la ansiedad y mejorar el sueño

El aroma floral y fresco de la lavanda, combinado con la suavidad herbal del toronjil, crea una infusión que invita al relax y al bienestar. La tisana de toronjil y lavanda es una bebida natural, relajante y delicada, ideal para quienes buscan calmar la mente, favorecer el sueño y reducir la ansiedad de manera natural.
Esta tisana es perfecta para terminar el día, acompañar una tarde tranquila o como ritual antes de dormir. Es apta para todas las edades y no contiene cafeína.
Receta de tisana de toronjil y lavanda
La tisana de toronjil y lavanda mezcla hojas frescas o secas de toronjil (melisa) y flores de lavanda en infusión. Se puede endulzar con miel o agregar un toque de ralladura de limón para potenciar el aroma.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 2 minutos
- Infusión: 8 minutos
Ingredientes
- 1 cucharada de hojas de toronjil frescas (o 1/2 cucharada secas)
- 1 cucharadita de flores de lavanda secas (o 2 ramitas frescas)
- 2 tazas de agua
- 1 rodaja de limón o ralladura (opcional)
- Miel o endulzante natural a gusto (opcional)
Cómo hacer tisana de toronjil y lavanda, paso a paso
- Hervir el agua y apagar el fuego al primer hervor.
- Colocar el toronjil y la lavanda en tetera o jarra resistente al calor.
- Verter el agua caliente sobre las hierbas y tapar.
- Dejar reposar 8 minutos para que suelten aromas y principios activos.
- Colar la tisana y servir en taza.
- Agregar miel y una rodaja o ralladura de limón si se desea.
Consejos técnicos:
- Usá flores de lavanda aptas para consumo (no perfumería).
- No excedas el tiempo de infusión para evitar que la bebida se vuelva amarga.
- Para potenciar el efecto relajante, tomar la tisana tibia antes de dormir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 0-20 kcal (según si se endulza)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 0-5 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar fría, pero el aroma es más intenso tibio.
