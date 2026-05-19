México

Cómo preparar una tisana ideal para calmar la ansiedad y mejorar el sueño

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Una taza de tisana humeante, elaborada con flores de lavanda y hojas frescas de toronjil, ofrece una experiencia aromática y relajante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma floral y fresco de la lavanda, combinado con la suavidad herbal del toronjil, crea una infusión que invita al relax y al bienestar. La tisana de toronjil y lavanda es una bebida natural, relajante y delicada, ideal para quienes buscan calmar la mente, favorecer el sueño y reducir la ansiedad de manera natural.

Esta tisana es perfecta para terminar el día, acompañar una tarde tranquila o como ritual antes de dormir. Es apta para todas las edades y no contiene cafeína.

Receta de tisana de toronjil y lavanda

La tisana de toronjil y lavanda mezcla hojas frescas o secas de toronjil (melisa) y flores de lavanda en infusión. Se puede endulzar con miel o agregar un toque de ralladura de limón para potenciar el aroma.

Una taza de tisana humeante, decorada con flores de lavanda y hojas frescas de toronjil, reposa sobre una mesa de madera, simbolizando un instante de bienestar y relajación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 2 minutos
  • Infusión: 8 minutos

Ingredientes

  1. 1 cucharada de hojas de toronjil frescas (o 1/2 cucharada secas)
  2. 1 cucharadita de flores de lavanda secas (o 2 ramitas frescas)
  3. 2 tazas de agua
  4. 1 rodaja de limón o ralladura (opcional)
  5. Miel o endulzante natural a gusto (opcional)

Cómo hacer tisana de toronjil y lavanda, paso a paso

  1. Hervir el agua y apagar el fuego al primer hervor.
  2. Colocar el toronjil y la lavanda en tetera o jarra resistente al calor.
  3. Verter el agua caliente sobre las hierbas y tapar.
  4. Dejar reposar 8 minutos para que suelten aromas y principios activos.
  5. Colar la tisana y servir en taza.
  6. Agregar miel y una rodaja o ralladura de limón si se desea.

Consejos técnicos:

  • Usá flores de lavanda aptas para consumo (no perfumería).
  • No excedas el tiempo de infusión para evitar que la bebida se vuelva amarga.
  • Para potenciar el efecto relajante, tomar la tisana tibia antes de dormir.
Una maceta de lavanda dentada florecida adorna un alféizar de madera, recibiendo la luz del sol que entra por una ventana con vistas a un jardín verde borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 0-20 kcal (según si se endulza)
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 0-5 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar fría, pero el aroma es más intenso tibio.

