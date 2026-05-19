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En territorio de Los Mayos: Ejército decomisa 12 drones en sierra de Sinaloa y Durango

Las fuerzas federales ejecutaron operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo

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Las fuerzas federales ejecutaron una decena de operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo de 2026, con saldo de varios detenidos, decenas de armas largas, explosivos improvisados, 12 drones inhabilitados, laboratorios de metanfetamina desmantelados y más de 1,500 litros de precursores químicos asegurados. Crédito: FGE
Las fuerzas federales ejecutaron una decena de operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo de 2026, con saldo de varios detenidos, decenas de armas largas, explosivos improvisados, 12 drones inhabilitados, laboratorios de metanfetamina desmantelados y más de 1,500 litros de precursores químicos asegurados. Crédito: FGE

El Ejército Mexicano localizó doce drones inhabilitados en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango, durante un megaoperativo realizado entre el 15 y el 18 de mayo. Junto a los drones, los militares aseguraron cinco vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como 43 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

En el mismo punto, las fuerzas federales incautaron cinco kilos de marihuana, 16 chalecos tácticos, 37 placas balísticas, nueve cascos y ponchallantas. El área donde se efectuó el decomiso fue señalada por autoridades como una región de difícil acceso para los grupos delictivos.

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Durante esos días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó el decomiso de armas largas, cartuchos, explosivos, vehículos robados y grandes cantidades de metanfetamina en distintos municipios de Sinaloa. Las acciones tuvieron lugar en Culiacán, Elota, Badiraguato y la zona limítrofe con Durango.

En Culiacán, elementos del Ejército detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, y les decomisaron tres armas largas, 14 cargadores, mil 227 cartuchos y 36 kilos de metanfetamina, además de dos vehículos con reporte de robo.

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En un segundo operativo en el mismo municipio, fuerzas conjuntas localizaron un vehículo blindado robado y aseguraron cuatro armas largas, 46 cargadores, dos 495 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, cuatro cascos y ponchallantas.

Las fuerzas federales ejecutaron una decena de operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo de 2026, con saldo de varios detenidos, decenas de armas largas, explosivos improvisados, 12 drones inhabilitados, laboratorios de metanfetamina desmantelados y más de 1,500 litros de precursores químicos asegurados. Crédito: Especial
Las fuerzas federales ejecutaron una decena de operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo de 2026, con saldo de varios detenidos, decenas de armas largas, explosivos improvisados, 12 drones inhabilitados, laboratorios de metanfetamina desmantelados y más de 1,500 litros de precursores químicos asegurados. Crédito: Especial

Un tercer operativo en Culiacán dejó una persona detenida, cuatro armas largas, 10 cargadores, 508 cartuchos y diversas dosis de droga. Mientras que en Elota, en el poblado Paredón Colorado, elementos de la Secretaría de Marina localizaron tres artefactos explosivos improvisados, 56 cartuchos y equipo de radiocomunicación.

El golpe a los laboratorios de droga sintética

En el poblado Corral Viejo, dentro del municipio de Culiacán, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. El lugar contenía 350 kilos de metanfetaminas y 450 litros de sustancias químicas.

En cuatro poblados más de Culiacán —Limón de Tellaeche, El Cedrito, El Palmar y Canamaca—, el Ejército Mexicano inhabilitó seis áreas de acopio con 1,225 litros de precursores químicos presuntamente destinados a la producción de metanfetamina.

El operativo del 18 de mayo: Badiraguato y Concordia

El 18 de mayo, en Badiraguato, el Ejército detuvo a una persona y le decomisó cuatro armas largas, 33 cargadores, mil 121 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, seis chalecos tácticos, cinco placas balísticas y 11 prendas tácticas.

En Concordia, fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a otra persona y aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores, 450 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Las fuerzas federales ejecutaron una decena de operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo de 2026, con saldo de varios detenidos, decenas de armas largas, explosivos improvisados, 12 drones inhabilitados, laboratorios de metanfetamina desmantelados y más de 1,500 litros de precursores químicos asegurados. Crédito: Especial
Las fuerzas federales ejecutaron una decena de operativos en Culiacán, Badiraguato, Elota y Concordia entre el 15 y el 18 de mayo de 2026, con saldo de varios detenidos, decenas de armas largas, explosivos improvisados, 12 drones inhabilitados, laboratorios de metanfetamina desmantelados y más de 1,500 litros de precursores químicos asegurados. Crédito: Especial

Ametralladoras y armas cortas en Culiacán

En la colonia Obrero Campesino de Culiacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal detuvieron a dos personas a bordo de una motocicleta. Les decomisaron dos armas cortas, dos cargadores y diversas dosis de droga.

En un recorrido de vigilancia posterior en el mismo municipio, el Ejército aseguró dos ametralladoras, tres cargadores, 309 cartuchos y dosis de marihuana. Las personas detenidas y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Las acciones coordinadas entre las fuerzas federales y estatales permitieron la incautación de tecnología, armas y drogas en Sinaloa. Esto a fin de debilitar la estructura logística de los grupos delictivos en la región.

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