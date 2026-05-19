México

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos

La reciente ola de calor ha provocado la muerte de trece personas en México

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Ilustración: Adulto saca a bebé de coche amarillo bajo el sol. Ventanas abiertas, iconos de ventilación, termómetro y sombra de árbol visibles.
Una ilustración muestra a un adulto sacando cuidadosamente a un bebé de un coche estacionado bajo el sol con ventanas abiertas, simbolizando la importancia de la ventilación y la prevención del calor en vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, México ha enfrentado altas temperaturas en diversas regiones del país, afectando la salud de miles de personas debido al aumento de casos por golpe de calor.

Los menores son los más propensos a sufrir algún malestar por las olas de calor, por lo que para prevenir este fenómeno en bebés la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) publicó, a través de su cuenta oficial de X, una serie de recomendaciones con el objetivo de protegerlos:

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  • Ventila el interior del vehículo
  • Hacer paradas de descanso en áreas con sombra

Asimismo, las autoridades recordaron que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto, por este motivo nunca debe dejarse a un infante dentro de un vehículo.

Altas temperaturas en México dejan 13 defunciones

La reciente ola de calor en México ha provocado la muerte de trece personas y más de 440 casos relacionados con temperaturas extremas, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud.

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La institución señaló que los estados más afectados incluyen Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, donde los termómetros han superado los 45 ℃.

Ilustración del Zócalo de la Ciudad de México con edificios históricos, bajo un sol intenso y cielo rojo. Personas sudan, usan abanicos, sombrillas y están sentadas.
La ilustración retrata a personas sufriendo la intensa ola de calor en el Zócalo de la Ciudad de México, buscando alivio bajo un sol abrasador y un cielo rojizo que evoca la emergencia climática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las principales consecuencias han sido deshidrataciones severas, insolaciones y golpes de calor, por lo que se ha instado a la población a tomar precauciones.

Los servicios de emergencia han sido reforzados para atender posibles complicaciones, mientras que el gobierno exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y alerta ante los avisos meteorológicos.

Medidas de prevención durante el Mundial 2026 por olas de calor

Durante el Mundial 2026, autoridades sanitarias mexicanas han advertido sobre las afectaciones por las altas temperaturas previstas durante el evento deportivo.

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que cuando el cuerpo pierde su capacidad de regular la temperatura (normalmente de 36.5 a 37.5 ℃) por calor y humedad extremos, puede alcanzar hasta 40 ℃, generando una emergencia médica.

Los síntomas más frecuentes incluyen piel seca y enrojecida, pulso acelerado, náuseas, vómito, dolor de cabeza, desmayo y convulsiones.

Para prevenir este padecimiento, se recomienda hidratarse constantemente, evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 16:00 horas, buscar espacios frescos y usar ropa clara y ligera.

Grupos de riesgo como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad requieren especial atención. En lo que va de 2026, México ha registrado 264 casos, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y centros de hidratación en zonas críticas.

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