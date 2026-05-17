México

Ola de calor en México deja 13 muertos y más de 440 casos por temperaturas extremas

Sonora y Sinaloa registran temperaturas superiores a los 45 grados Celsius

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Hombre mexicano con rostro y cuello enrojecidos se sienta en la acera junto a una pared, con una botella de agua. Personas y un taxi amarillo en el fondo borroso.
Por la Ola de calor que hay en el país, se han registrado hasta el momento 13 personas fallecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensa ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional ya provocó 13 muertes y 442 casos de daños a la salud relacionados con temperaturas extremas durante la temporada 2026, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con el más reciente informe de vigilancia epidemiológica, con corte al 13 de mayo, las autoridades sanitarias detallaron que las altas temperaturas han generado cientos de casos de golpes de calor, deshidratación y quemaduras, principalmente en entidades del sur y sureste del país.

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La dependencia federal precisó que del total de afectaciones registradas, 264 corresponden a golpes de calor, 148 a deshidratación y 30 a quemaduras ocasionadas por las condiciones extremas del clima.

Tabasco, Oaxaca y Jalisco lideran los mayores casos

Tabasco, Oaxaca y Jalisco son las entidades con mayores casos EFE/Javier Aparicio
Tabasco, Oaxaca y Jalisco son las entidades con mayores casos EFE/Javier Aparicio

Entre las entidades con mayor número de pacientes afectados destaca Tabasco, con 80 casos confirmados; seguido de Oaxaca y Jalisco, con 52 casos cada uno.

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También sobresalen Morelos, con 39; Chiapas, con 28; Yucatán, con 27; Sonora, con 22, y Michoacán, con 19 personas afectadas.

En cuanto a los fallecimientos, la Ssa indicó que todos los decesos estuvieron relacionados con golpes de calor severos.

Chiapas y Veracruz

Los estados que reportaron muertes son Chiapas y Veracruz, con dos casos cada uno, además de Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con un fallecimiento respectivamente.

Las autoridades sanitarias alertaron que las altas temperaturas continuarán en diversas regiones del país debido a la permanencia de la onda de calor, fenómeno que afecta principalmente zonas del norte, occidente y sur de México.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persistirán temperaturas extremas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

El reporte meteorológico señala que Sonora y Sinaloa registran temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, convirtiéndose en las entidades más afectadas por el calor extremo.

Vista de una calle concurrida en Lima bajo un sol intenso, donde peatones caminan por la acera y la calle. Rayos de sol penetran desde el cielo claro.
Residentes caminan bajo el intenso sol y los rayos directos en una calle céntrica de Lima, evidenciando el agotamiento provocado por las altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se prevén temperaturas de entre 40 y 45 grados en regiones de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Especialistas en salud advirtieron que la exposición prolongada al calor puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y padecimientos cardiovasculares.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y protegerse de la radiación solar.

También recomendó no permanecer dentro de vehículos cerrados, consumir alimentos frescos y acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza, sudoración excesiva, desorientación o pérdida del conocimiento.

Las autoridades federales mantienen vigilancia epidemiológica en todo el país y pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones extremas podrían prolongarse durante las próximas semanas.

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