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¿Ansiedad por las mañanas? La fruta que frena la hormona del cortisol y previene la depresión

Un hábito tan sencillo como agregar manzanas y cítricos puede fortalecer la mente y aportar serenidad sin necesidad de complicadas restricciones

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Mujer con cabello oscuro y camiseta beige muerde una manzana roja sentada frente a un plato de frutas variadas y un vaso de agua en una mesa.
Al incluir estos alimentos a diario, tu organismo transforma los nutrientes en señales químicas que promueven el equilibrio y la alegría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien sus beneficios para la salud física son ampliamente conocidos, pocas personas saben que el consumo de algunas frutas como la manzana, los frutos rojos y los cítricos también pueden ser grandes aliados de tu salud mental.

Y es que comer manzanas, frutos rojos y cítricos potencia el bienestar emocional y contribuye a una mayor felicidad al actuar directamente sobre la salud mental, según revelan investigaciones recientes.

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Estudios científicos establecen que estos alimentos naturales contienen flavonoides, antioxidantes que protegen la estructura neuronal y favorecen el flujo sanguíneo en el cerebro, lo que se traduce en beneficios inmediatos en el estado de ánimo.

Un hallazgo destacado del estudio publicado en la revista Obesity Pillars, señala que una alimentación rica en estos compuestos puede disminuir el riesgo de depresión en un 18%.

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Este efecto se debe a la capacidad de los flavonoides para modular la neuroinflamación, un proceso vinculado al desarrollo de diversos trastornos emocionales.

Mano tomando una manzana roja de un tazón blanco con diversas frutas frescas: manzanas, cítricos, frambuesas, arándanos y moras. Un vaso de agua al lado.
El consumo regular de manzanas, frutos rojos y cítricos aporta beneficios directos a la salud mental, según investigaciones recientes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la flora intestinal y los neurotransmisores en el bienestar

El estudio citado también señala que al integrar manzanas y cítricos en la dieta diaria, la flora intestinal transforma sus nutrientes en mensajes químicos positivos que son enviados al cerebro.

El resultado es un ajuste en la producción de neurotransmisores responsables del placer, la calma y la sensación de satisfacción personal.

Este mecanismo no exige dietas estrictas ni restricciones. Lo fundamental, afirman los autores de la investigación es mantener la constancia y la variedad en la selección de frutas a lo largo del día.

frutas felicidad
Expertos destacan que una dieta rica en manzanas y cítricos disminuye el riesgo de depresión hasta en un 18%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flavonoides: antioxidantes aliados contra el envejecimiento cerebral

Por su parte, otro estudio publicado en la revista científica Antioxidants señala que los flavonoides presentes en estas frutas benefician al cerebro al reducir la inflamación y optimizar el suministro de sangre. Estas acciones previenen el deterioro cognitivo y permiten que las capacidades mentales se mantengan en condiciones óptimas con el paso del tiempo.

El informe explica que al consumir de manera regular estos alimentos, se fortalece un “muro” protector contra el desánimo relacionado con el envejecimiento.

En este sentido, llenar la mesa diariamente con manzanas, frutos rojos o cítricos no solo satisface las necesidades nutricionales, sino que también regula la química cerebral.

De acuerdo con especialistas la clave está en incorporar estos alimentos en diferentes momentos del día, lo que genera un efecto acumulativo sobre el bienestar.

La investigaciones confirman que la conexión entre una dieta basada en frutas y el estado emocional no solo es directa, sino que también ofrece beneficios mensurables para la salud mental, reflejados tanto en la prevención como en la modulación de problemas como la depresión.

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